Alzara: Radiant Echoes собрала требуемую сумму за 48 часов

Совсем недавно на Kickstarter появился дебютный ролевой проект Alzara: Radiant Echoes от французской инди-студии Camelia. Цель компании на краудфандинговой платформе собрать 100 тысяч евро была выполнена всего за 48 часов - на данный момент собрано уже более 133 тысяч. Создатели уже готовят список дополнительных целей.
Авторы вдохновлялись Final Fantasy X, главным дизайнером персонажей стал Ёсиро Амбе, известный по Genshin Impact и другим проектам. Игрокам предстоит окунуться в мир стихийной магии, которую можно будет комбинировать между членами отряда в пошаговых боях.
Кампания Alzara Radiant Echoes продлится ещё 27 дней, релиз состоится в 2026 году на РС и консолях.