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ALZARA: Radiant Echoes 2026 г.
Адвенчура, Ролевая, Инди, Пошаговая, Фэнтези
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Alzara: Radiant Echoes собрала требуемую сумму за 48 часов

Talendor3
Новости

Совсем недавно на Kickstarter появился дебютный ролевой проект Alzara: Radiant Echoes от французской инди-студии Camelia. Цель компании на краудфандинговой платформе собрать 100 тысяч евро была выполнена всего за 48 часов - на данный момент собрано уже более 133 тысяч. Создатели уже готовят список дополнительных целей.

Авторы вдохновлялись Final Fantasy X, главным дизайнером персонажей стал Ёсиро Амбе, известный по Genshin Impact и другим проектам. Игрокам предстоит окунуться в мир стихийной магии, которую можно будет комбинировать между членами отряда в пошаговых боях.

Кампания Alzara Radiant Echoes продлится ещё 27 дней, релиз состоится в 2026 году на РС и консолях.

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