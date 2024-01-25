Бесплатная игра Atelier Resleriana стала доступна на ПК и мобильных устройствах

Компании Gust, Koei Tecmo и Akatsuki Games объявили о том, что бесплатная ролевая игра Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator теперь доступна по всему миру на ПК через Steam и на мобильных устройствах через iOS и Android.
Помимо японского релиза, новая версия поддерживает английский, традиционный китайский и упрощенный китайский языки.
Atelier Resleriana: Forgotten Alchemy & the Polar Night Liberator действие происходит в королевстве Лантария, которое когда-то процветало благодаря алхимии. Однако теперь эта практика не существует и даже не сохранилась в памяти. Главная героиня, Ресна, отправляется в путешествие, чтобы восстановить алхимию на всей территории страны.
Игроки смогут продвигаться вперед, не расходуя выносливость, а главный экран будет меняться в зависимости от того, насколько далеко вы продвинулись. Общая схема геймплея серии сохранена: персонажи могут становиться сильнее с помощью квестов и доски роста. Есть также арт-карты из предыдущих игр Atelier и сценарии "что-если" с собственными наградами.
В бою вы будете получать очки, а награды - в зависимости от результатов. В Synthesis нескольким персонажам предстоит объединить свои усилия для получения более 100 рецептов, полученных различными способами. Игроки также смогут продвигаться по сюжету, не расходуя выносливость. Во время боя ходы следуют простой временной структуре, хотя панели эффектов предоставляют большой выбор для стратегии.