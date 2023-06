Продажи серии Atelier Ryza превысили два миллиона копий ©

Совокупные продажи игр Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout, Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy и Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key превысили два миллиона копий, объявили издатель Koei Tecmo и разработчик Gust.

В последний раз компании сообщали, что серия разошлась тиражом 1,6 миллиона экземпляров 17 марта, то есть с тех пор она разошлась тиражом еще 400 000 экземпляров

Последняя часть игры, Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key, вышла для PlayStation 5, PlayStation 4, Switch и ПК через Steam 23 марта в Японии и 24 марта по всему миру, и по состоянию на 27 апреля было отгружено и продано в цифровом виде в общей сложности 300 000 единиц.

Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout впервые вышла для PlayStation 4 и Switch 26 сентября 2019 года в Японии, 29 октября 2019 года в Северной Америке и 1 ноября 2019 года в Европе, а для ПК через Steam - 29 октября 2019 года по всему миру.

Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy впервые вышла для PlayStation 5, PlayStation 4 и Switch 3 декабря 2020 года в Японии, 26 января 2021 года в Северной Америке и 29 января 2021 года в Европе, а для ПК через Steam - 26 января 2021 года по всему миру.