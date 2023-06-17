Вышел новый трейлер аниме-сериала по мотивам Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout ©

До премьеры сериала осталось не так много времени и в связи с этим был представлен новый трейлер аниме-адаптации Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Адаптацией занимается студия Liden Films, известная по "Бродяге Кэнсину" и второму сезону "Убийцы гоблинов".

Премьера шоу намечена на 1 июля. Сколько эпизодов в него войдёт, не уточняется. Оригинальная Atelier Ryza вышла в 2019 году и её разработкой занималась компания Koei Tecmo

Сюжет игры рассказывает историю Рейсалин Стоут — мечтающей о приключениях девушки с острова Куркен. Однажды она с друзьями находит брошенную лодку и отправляется на материк. По дороге они спасают дочку странствующего торговца, встречают алхимика Эмпеля Воллмера и его телохранительницу Лилу Декирус, что толкает Райзу на путь изучения алхимии, а это, в свою очередь приведёт к новым невероятным приключениям.