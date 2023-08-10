Релизный трейлер ролевого экшена Atlas Fallen ©

Сегодня компания Focus Entertainment и ее студия Deck13 Interactive выпустили Atlas Fallen, ролевую игру, в которой вы сражаетесь с легендарными существами в эпическом фэнтезийном мире, покрытом песком. Она доступна в стандартной и ограниченной версиях на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Atlas Fallen проистекает из страсти Deck13 к захватывающим приключениям в жанре ролевой игры, охватывая свежее видение уникального средневекового фэнтезийного мира и динамичных сражений.

Скользите по пескам вечной земли, наполненной древними опасностями, тайнами и осколками прошлого. Охотьтесь на легендарных монстров, используя мощное изменяющее форму оружие и разрушительные способности песка в захватывающих, сверхмощных боях.

Нацельтесь на своих врагов и соберите их сущность, чтобы сформировать свой собственный стиль игры и создать новую эру для человечества в полностью совместной или одиночной сюжетной кампании.