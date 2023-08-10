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Atlas Fallen 10.08.2023
7.4 127 оценок

Релизный трейлер ролевого экшена Atlas Fallen

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monk70
Новости

Сегодня компания Focus Entertainment и ее студия Deck13 Interactive выпустили Atlas Fallen, ролевую игру, в которой вы сражаетесь с легендарными существами в эпическом фэнтезийном мире, покрытом песком. Она доступна в стандартной и ограниченной версиях на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

Atlas Fallen проистекает из страсти Deck13 к захватывающим приключениям в жанре ролевой игры, охватывая свежее видение уникального средневекового фэнтезийного мира и динамичных сражений.

Скользите по пескам вечной земли, наполненной древними опасностями, тайнами и осколками прошлого. Охотьтесь на легендарных монстров, используя мощное изменяющее форму оружие и разрушительные способности песка в захватывающих, сверхмощных боях.

Нацельтесь на своих врагов и соберите их сущность, чтобы сформировать свой собственный стиль игры и создать новую эру для человечества в полностью совместной или одиночной сюжетной кампании.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Lamager94

ВЫяглдит мощно

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Logan0703

Да трейлер просто шикарен. Начал уже играть, боёвка отличная, про мир трудно пока что сказать, но в целом всё отлично!

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