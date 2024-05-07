Shift Up показали раннюю версию Евы из Stellar Blade - героиня сильно изменилась к релизу игры

Студия Shift Up поделилась в социальных сетях концепт-артом главной героини Stellar Blade Евы с ранних этапов разработки игры.
Релизная версия героини довольно сильно отличается от той, которую пользователям показывали в первоначальных геймплейных роликах, когда игра еще называлась Project Eve, однако в случае с концепт-артом отличия во внешности Евы выражены еще сильнее.
Stellar Blade вышла 26 апреля на PS5. Средняя оценка игры на Metacritic и Opencritic составила 82 балла.
на пк модами добавят)
И разденут))0)
Повзрослела. Время никого не щадит.
В трейлере вообще по моему другой персонаж Ева 06
Ранняя версия выглядит намного лучше.
Ранняя версия прям Blade and soul. Скорее всего поэтому и поменяли, чтобы с корейскими ММО меньше ассоциаций было.
Напомнили о ролике 5 летней давности когда игру обещали к выпуску сразу на ПК и плойке🤔 интересно а ролик с мокапа запостят в котором движения Евы с мужика записывают🤔🤔😅 // Виктор Бароменский