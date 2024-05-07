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Stellar Blade 26.04.2024
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8.2 779 оценок

Shift Up показали раннюю версию Евы из Stellar Blade - героиня сильно изменилась к релизу игры

AceTheKing
Новости
На раннем концепт-арте
На раннем концепт-арте

Студия Shift Up поделилась в социальных сетях концепт-артом главной героини Stellar Blade Евы с ранних этапов разработки игры.

Релизная версия героини довольно сильно отличается от той, которую пользователям показывали в первоначальных геймплейных роликах, когда игра еще называлась Project Eve, однако в случае с концепт-артом отличия во внешности Евы выражены еще сильнее.

В трейлере с анонсом игры
В геймплейном трейлере Project Eve
Релизная версия игры

Stellar Blade вышла 26 апреля на PS5. Средняя оценка игры на Metacritic и Opencritic составила 82 балла.

2
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
SERGEY-SP

на пк модами добавят)

2
IbruhmanI

И разденут))0)

1
вупсич пупсич

Повзрослела. Время никого не щадит.

1
Александр Стоун

В трейлере вообще по моему другой персонаж Ева 06

1
Exies27

Ранняя версия выглядит намного лучше.

0
Евгений Кондратенко

Ранняя версия прям Blade and soul. Скорее всего поэтому и поменяли, чтобы с корейскими ММО меньше ассоциаций было.

-1
Пользователь ВКонтакте

Напомнили о ролике 5 летней давности когда игру обещали к выпуску сразу на ПК и плойке🤔 интересно а ролик с мокапа запостят в котором движения Евы с мужика записывают🤔🤔😅 // Виктор Бароменский

-1