В новом геймплейном отрывке Atlas Fallen показали живой город

В Atlas Fallen игроков ждет уникальный пустынный мир, полный секретов и легендарных монстров. А в перерывах между постоянными исследованиями локаций и сражениями можно будет перевести дух в городах. Именно этому аспекту Atlas Fallen разработчики решили посвятить свежий геймплейный отрывок.
Студия Deck13 Interactive опубликовала небольшой по продолжительности ролик с обзором одного из поселений в Atlas Fallen. Несмотря на неблагоприятную для жизни местность и всеобщих монстров, выжившие люди смогли сплотиться и сохранить остатки своей цивилизации в небольших городах. Там каждый житель будет занят своими повседневными делами, а игроки смогут отдыхать после битв с монстрами.
Отправиться изучать пустыню в Atlas Fallen можно будет уже 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
В Atlas Fallen игроков ждет уникальный пустынный мир
Малость по другому прочёл, а вообще в точку😂
А еще есть вот такой вот забавный трейлер))
БГ 3 3 августа в 18:00!
Играй в этот хлам сам
жаль не ММО (((