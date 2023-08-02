В новом геймплейном отрывке Atlas Fallen показали живой город ©

В Atlas Fallen игроков ждет уникальный пустынный мир, полный секретов и легендарных монстров. А в перерывах между постоянными исследованиями локаций и сражениями можно будет перевести дух в городах. Именно этому аспекту Atlas Fallen разработчики решили посвятить свежий геймплейный отрывок.

Студия Deck13 Interactive опубликовала небольшой по продолжительности ролик с обзором одного из поселений в Atlas Fallen. Несмотря на неблагоприятную для жизни местность и всеобщих монстров, выжившие люди смогли сплотиться и сохранить остатки своей цивилизации в небольших городах. Там каждый житель будет занят своими повседневными делами, а игроки смогут отдыхать после битв с монстрами.

Отправиться изучать пустыню в Atlas Fallen можно будет уже 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.