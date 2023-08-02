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Atlas Fallen 10.08.2023
7.6 117 оценок

В новом геймплейном отрывке Atlas Fallen показали живой город

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Gutsz
Новости

В Atlas Fallen игроков ждет уникальный пустынный мир, полный секретов и легендарных монстров. А в перерывах между постоянными исследованиями локаций и сражениями можно будет перевести дух в городах. Именно этому аспекту Atlas Fallen разработчики решили посвятить свежий геймплейный отрывок.

Студия Deck13 Interactive опубликовала небольшой по продолжительности ролик с обзором одного из поселений в Atlas Fallen. Несмотря на неблагоприятную для жизни местность и всеобщих монстров, выжившие люди смогли сплотиться и сохранить остатки своей цивилизации в небольших городах. Там каждый житель будет занят своими повседневными делами, а игроки смогут отдыхать после битв с монстрами.

Отправиться изучать пустыню в Atlas Fallen можно будет уже 10 августа на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

3
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
HoganHog

В Atlas Fallen игроков ждет уникальный пустынный мир

Малость по другому прочёл, а вообще в точку😂

3
dangerous_beast

А еще есть вот такой вот забавный трейлер))

1
TRADS80

БГ 3 3 августа в 18:00!

0
AleksandrLondon2077

Играй в этот хлам сам

-3
ShmelActimeL

жаль не ММО (((

-3