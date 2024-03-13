Композитор Atomic Heart рассказал, как создавался саундтрек для второго дополнения

Сюжетное расширение "Узник Лимбо" для Atomic Heart отправило игроков исследовать причудливый мир Лимбо. В создании сюрреалистичной атмосферы дополнения очень важную роль сыграло музыкальное сопровождение, автором которого является Джеффри Дэй. В недавнем ролике композитор решил самостоятельно поделиться секретом создания привлекательного саундтрека, который во многом был вдохновлен весьма необычной группой.
Как признался Джеффри Дэй, создание саундтрека для последнего дополнения Atomic Heart было для него самым интересным опытом в профессиональной карьере. Разработчики из студии Mundfish попросили его написать музыкальное сопровождение, подчеркивающее уникальную задумку расширения "Узник Лимбо". От саундтрека требовалось быть захватывающим, дерзким и одновременно отсылающим к славянской культуре. Задача была непростой, учитывая безумный мир Лимбо, но композитору в этом помогла необычная группа под названием RUSSKAJA.
Как отмечает композитор, группе из Австрии удалось уникальным образом соединить метал, польку и различные жанры музыки, чтобы создать уникальное звучание. Их творчество помогло Джеффри Дэю определиться с видением саундрека для DLC, где он объединил восточноевропейские мотивы с тяжелым металлом.
Музыка это одно из редких достоинств второго ДЛС.