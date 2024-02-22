Mundfish отмечает первый день рождения экшен-шутера Atomic Heart

Ровно год назад, в феврале 2023 года, вышла дебютная игра молодой студии Mundfish, которая состоит из большого количества разработчиков из стран СНГ. Проект под названием Atomic Heart представил миру стильный экшен-шутер, объединяющий в себе элементы Fallout, BioShock и других игр. Несмотря на сходство с культовыми хитами, игра смогла найти свою аудиторию и завоевать большую базу поклонников. Фанаты вместе с авторами Atomic Heart отмечают первую годовщину с момента выхода игры.
В социальных сетях представители студии Mundfish поблагодарили игроков за многолетнюю поддержку. Они напомнили, что многие фанаты были с ними еще с раннего анонса Atomic Heart и после релиза количество поклонников многократно увеличилось, что не может не радовать команду разработчиков.
Спасибо большое, наши любимые игроки, за вашу постоянную поддержку! И отдельная благодарность всей нашей команде, которая с вашей помощью продолжает каждый день развивать нашу уникальную вселенную
— заявили в Mundfish.
В студии добавили, что впереди Atomic Heart ждет еще много всего интересного. Для игры планируется еще одно большое сюжетное дополнение, подробности которого будут раскрыты уже скоро. А пока игроки могут отправиться в мир Лимбо во втором DLC "Узник Лимбо".
Была бы в стиме - купил бы)
Я всё же сдался и задонатил Усманопомойке.
Зря.
Игра весьма и весьма средненькая, причём буквально по всем аспектам, кроме дизайна.
Pozdravlay, cho.
Удивительно как амеры сделали прекрасную советскую атмосферу, хотя по сути игра это типичное клише в духе Красного Рассвета.
А ты неплох...
Уфф... ещё одна возможность хайпануть в надежде срубить бобла.
больной ты ?