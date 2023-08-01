Mundfish представили шаблон заявления на отпуск для прохождения DLC Инстинкт Истребления для Atomic Heart

Игроки считают дни до выхода первого сюжетного дополнения «Инстинкт Истребления» для шутера Atomic Heart, в то время как разработчики занимаются последними приготовлениями. Если вы хотите спокойно пройти DLC не отвлекаясь на работу, у авторов игры для вас кое-что есть.
Недавно Mundfish опубликовала заявление на оплачиваемый отгул, написанное от лица генерального директора Предприятия 3826 Дмитрия Сеченова. Всё что вам нужно сделать, это распечатать его и вписать своё имя, а также даты, в которые не планируете ходить на работу в связи с прохождением долгожданного расширения.
Дополнение «Инстинкт Истребления» выйдет 2 августа для ПК, PS5, PS4, Xbox Series S|X и Xbox One.
Уже вторично
Где-то это уже... и совсем недавно
Распечатал. Отнесу завтра на работу.
А смысл брать отпуск с утра до обеда?
На сколько оно там, на часа 4. Да и такая реклама для DLC причём небольшое, выглядит скорее жалко чем прикольно.
Брать отпуск для DLC на пару часов? Эти ребята переоценивают желание поиграть в их игру.
Так и вижу, как работяги несут заявления Кабан Кабанычу уже второй раз за лето, а тот им с счастливым лицом их подписывает, ага, ну и бредятина
Значит Дмитрий Сергеевич жив
Ало цену скажите, и дайте возможность купить!! Зачем до последнего тянуть!! Это же DLC(я конечно покупать не буду в game pass поиграл бы)