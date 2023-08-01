Mundfish представили шаблон заявления на отпуск для прохождения DLC Инстинкт Истребления для Atomic Heart

Приключенческий шутер от первого лица от российской студии Mundfish. Действие игры разворачивается в альтернативной версии СССР. Игроку предстоит взять на себя роль офицера КГБ СССР, которому необходимо разобраться, что случилось на предприятии «3826» и зачистить завод от бесконтрольных роботов.

В игре есть огромный арсенал оружия, множество головоломок и хардкорный стелс. Также игра может похвастаться советским сеттингом, вариативным геймплеем и красивой графикой.