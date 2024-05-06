Создатели читов нацелились на перспективный шутер Gray Zone Warfare

Недавно на ПК в цифровом магазине Steam состоялся релиз реалистичного шутера Gray Zone Warfare. Проект находится в рамках раннего доступа, из-за чего он страдает от некоторых технических ошибок, однако это не помешало ему завоевать популярность среди игроков. Менее чем через неделю Gray Zone Warfare разошёлся тиражом в более полумиллиона копий, однако у популярности шутера есть минусы. На проект стали обращать внимание крупные производители читов, которые могут испортить жизнь обычным игрокам.

О фактах взлома серверов Gray Zone Warfare или реальных методах читерства в игре пока не сообщалось. Тем не менее ряд создателей читов интересуются проектом и его перспективами. Об этом стало известно от создателя контента под ником Geeky Pastimes. Он признался, что сразу после запуска Gray Zone Warfare с ним начали связываться некие площадки, которые распространяют читы к популярным играм. Они просят прорекламировать читы и различные программы для взлома, используя для этого инфоповод вокруг Gray Zone Warfare.

Судя по всему, рабочих читов для Gray Zone Warfare не существует или их не так много. Производители читов хотели воспользоваться шумихой вокруг релиза и заказать у блогеров скрытую рекламу. Как бы там ни было, если игрой заинтересовались поставщики читов, это не принесёт игрокам ничего хорошего. В шутер сейчас встроена стандартная античит-система Easy Anti-Cheat, которая имеет несколько серьёзных уязвимостей. Если разработчики не приложат дополнительных усилий для обеспечения безопасности, игру могут быстро заполнить читеры.