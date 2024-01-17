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Atomic Heart 21.02.2023
Экшен, Адвенчура, Шутер, Стелс, От первого лица
8.6 8 215 оценок

Mundfish выпустила ролик Atomic Heart: Trapped in Limbo, демонстрирующего анимационный ключевой арт

monk70
Новости

Разработчики из Mundfish опубликовали небольшой видеоролик, который демонстрирует анимационный ключевой арт второго дополнения Trapped in Limbo для шутера от первого лица Atomic Heart.

Правила изменились Погрузитесь в новый безумный игровой процесс, вернитесь в безумный мир Лимбо и испытайте контраст миров с нетрадиционной механикой, выбранной, чтобы поразить вас.

Atomic Heart: Trapped in Limbo начинает историю сразу после окончания основной игры, на этот раз продолжая финал, отличный от того, за которым последовал Annihilation Instinct. Пройдите боевую феерию и испытания в стиле Лимбо, чтобы узнать судьбу P-3. Сражаясь, бегая, прыгая и скользя по платформам, вы будете собирать яблоки, чтобы разблокировать навыки и оружие, а также золотые монеты, чтобы разблокировать до 7 уникальных скинов, которые можно использовать в основной кампании/

Atomic Heart: Trapped in Limbo выйдет 6 февраля

12
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

выглядит прикольно, особенно топор

3
luVol

Я так раз хочу все достижения закрыть перед длц и прохожу опять игру. Кто помнит сколько уровней в Лимбо с яблоками присутствует в основной компании?

2
The Evil Chipmunk

Один.

0
Gargantua Int

игра ж вроде как от русских разработчиков, почему трейлер на пиндосовском

0
GuyverDark

Скорей всего этот трейлер для них.

2
Sprintin

ии? они сразу(чухнули) перенесли свои активы за рубеж(кипр), но не отказываются от нас.

0
Кей Овальд

Жду, жду.

-1
bohdan2015

Йети?:D

- и испытайте контраст миров с нетрадиционной механикой, выбранной, чтобы поразить вас.

ну хоть не с персонажем нетрадиционной ориентации:XD а, погодите ещё 2 dlc впереди...

-1
ka4o4ek

Вся эта поделка, просто клюква, причём очень продуманная клюква. Если кому то интересно есть видео у Taganay про эту "игру", там всё доходчиво объяснили.

-4
cthulhu42

Ну какому то Тоганаю конечно виднее че там разрабы имели введу.

0
Oppenheimer

Теперь любой высер и любое дополнение фанатики сожрут) Какая-то деградация идей, гуси Карл)

-7