Mundfish выпустила ролик Atomic Heart: Trapped in Limbo, демонстрирующего анимационный ключевой арт

Разработчики из Mundfish опубликовали небольшой видеоролик, который демонстрирует анимационный ключевой арт второго дополнения Trapped in Limbo для шутера от первого лица Atomic Heart.
Правила изменились Погрузитесь в новый безумный игровой процесс, вернитесь в безумный мир Лимбо и испытайте контраст миров с нетрадиционной механикой, выбранной, чтобы поразить вас.
Atomic Heart: Trapped in Limbo начинает историю сразу после окончания основной игры, на этот раз продолжая финал, отличный от того, за которым последовал Annihilation Instinct. Пройдите боевую феерию и испытания в стиле Лимбо, чтобы узнать судьбу P-3. Сражаясь, бегая, прыгая и скользя по платформам, вы будете собирать яблоки, чтобы разблокировать навыки и оружие, а также золотые монеты, чтобы разблокировать до 7 уникальных скинов, которые можно использовать в основной кампании/
Atomic Heart: Trapped in Limbo выйдет 6 февраля
выглядит прикольно, особенно топор
Я так раз хочу все достижения закрыть перед длц и прохожу опять игру. Кто помнит сколько уровней в Лимбо с яблоками присутствует в основной компании?
Один.
игра ж вроде как от русских разработчиков, почему трейлер на пиндосовском
Скорей всего этот трейлер для них.
ии? они сразу(чухнули) перенесли свои активы за рубеж(кипр), но не отказываются от нас.
Жду, жду.
Йети?:D
- и испытайте контраст миров с нетрадиционной механикой, выбранной, чтобы поразить вас.
ну хоть не с персонажем нетрадиционной ориентации:XD а, погодите ещё 2 dlc впереди...
Вся эта поделка, просто клюква, причём очень продуманная клюква. Если кому то интересно есть видео у Taganay про эту "игру", там всё доходчиво объяснили.
Ну какому то Тоганаю конечно виднее че там разрабы имели введу.
Теперь любой высер и любое дополнение фанатики сожрут) Какая-то деградация идей, гуси Карл)