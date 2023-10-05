Разработчики Atomic Heart представили своих домашних любимцев

Авторы динамичного экшена Atomic Heart, студия MundFish, в этом году решили отметить Всемирный день защиты животных. Как признались разработчики, в их команде собралось большое количество любителей и владельцев самых разных животных. И сегодня они хотели бы познакомить сообщество игроков со своими домашними любимцами, которые в какой-то степени помогали в создании Atomic Heart.
Знакомьтесь с Финч, Марселем, Колбаской и Марти. Также в кампании разработчиков есть еще питомцы с кличками Дакота, Дарси, Энн и Элис. Каждый из них принес свою лепту в создание Atomic Heart, помогая разработчикам преодолевать множество трудностей и испытаний на всех этапах производства экшена.
В самой игре разработчики постарались отобразить свою любовь к животным. Именно поэтому в мрачном техноутопическом мире Atomic Heart можно встретить коров, свиней и кур, а с некоторыми из них даже можно поговорить. Список животных был пополнен говорящими гусями в первом дополнении "Инстинкт Истребления", а совсем скоро их можно будет снова увидеть уже во втором DLC.
И ни у одного нет гуся матершинника! 😂
Очень интересно (нет)
Отличный комментарий (нет).
Да нет, правда не интересно
круто, не жду вторую часть
Спасибо за ваше мнение, оно нам очень важно!
Да никто не ждёт, все ждут сразу третью)
Сиамские кайфовые
хорошие коши