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об игре
Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 547 оценок

Разработчики Atomic Heart представили своих домашних любимцев

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Gutsz
Новости

Авторы динамичного экшена Atomic Heart, студия MundFish, в этом году решили отметить Всемирный день защиты животных. Как признались разработчики, в их команде собралось большое количество любителей и владельцев самых разных животных. И сегодня они хотели бы познакомить сообщество игроков со своими домашними любимцами, которые в какой-то степени помогали в создании Atomic Heart.

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Знакомьтесь с Финч, Марселем, Колбаской и Марти. Также в кампании разработчиков есть еще питомцы с кличками Дакота, Дарси, Энн и Элис. Каждый из них принес свою лепту в создание Atomic Heart, помогая разработчикам преодолевать множество трудностей и испытаний на всех этапах производства экшена.

В самой игре разработчики постарались отобразить свою любовь к животным. Именно поэтому в мрачном техноутопическом мире Atomic Heart можно встретить коров, свиней и кур, а с некоторыми из них даже можно поговорить. Список животных был пополнен говорящими гусями в первом дополнении "Инстинкт Истребления", а совсем скоро их можно будет снова увидеть уже во втором DLC.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Nell_0071

И ни у одного нет гуся матершинника! 😂

2
Jarvis666

Очень интересно (нет)

1
Nell_0071

Отличный комментарий (нет).

0
AndralStormborn Nell_0071

Да нет, правда не интересно

1
KANSERVATOR

круто, не жду вторую часть

0
Nell_0071

Спасибо за ваше мнение, оно нам очень важно!

-4
PuserG

Да никто не ждёт, все ждут сразу третью)

-2
MeduzaRUS

Сиамские кайфовые

-2
Wolfenstein

хорошие коши

-2