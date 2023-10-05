Разработчики Atomic Heart представили своих домашних любимцев ©

Авторы динамичного экшена Atomic Heart, студия MundFish, в этом году решили отметить Всемирный день защиты животных. Как признались разработчики, в их команде собралось большое количество любителей и владельцев самых разных животных. И сегодня они хотели бы познакомить сообщество игроков со своими домашними любимцами, которые в какой-то степени помогали в создании Atomic Heart.

Знакомьтесь с Финч, Марселем, Колбаской и Марти. Также в кампании разработчиков есть еще питомцы с кличками Дакота, Дарси, Энн и Элис. Каждый из них принес свою лепту в создание Atomic Heart, помогая разработчикам преодолевать множество трудностей и испытаний на всех этапах производства экшена.

В самой игре разработчики постарались отобразить свою любовь к животным. Именно поэтому в мрачном техноутопическом мире Atomic Heart можно встретить коров, свиней и кур, а с некоторыми из них даже можно поговорить. Список животных был пополнен говорящими гусями в первом дополнении "Инстинкт Истребления", а совсем скоро их можно будет снова увидеть уже во втором DLC.