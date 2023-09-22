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Atomic Heart 21.02.2023
8.6 7 442 оценки

Студия MundFish показала тизер второго дополнения для Atomic Heart

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butcher69
Новости

В начале августа отечественный ролевой шутер Atomic Heart получил свое первое сюжетное дополнение, которое внесло в нее новые уровни и врагов. А на мероприятии Tokyo Game Show 2023 студия MundFish представила тизер для второго дополнения.

Действие второго расширения будет происходить в Лимбо, и разработчики задаются вопросом, с какими удивительными и безумными событиями и существами столкнутся игроки. По трейлеру можно судить, что игроки, столкнуться с негостеприимными гусями.

39
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Sidorovich12

Жили у бабууусии, 2 лимбовых гууусяя :))

14
nikvik jm

Больше гусей, для бога гусей.

11
0ncnjqybr

Для Куплинова, что ли.

3
nikvik jm 0ncnjqybr

А есть ещё варианты?

2
MrDork

Меньше всего хотелось вернуться в лимбо. Лучше бы длс был про какие-нибудь ещё более секретные подземные лаборатории комплекса, с ещё более мозговыносящими технологиями (но без крутящихся тестовых комнат), которые прям совсем top secret и больше раскрытия красного полимера, может даже от лица самого Харитона, до того как стать полимером в перчатке.

4
luVol

Главным боссом в лимбо будет куча гусей, но нужно будет найти настоящего. Как псисобака из сталкера, но намного опаснее 😅

3
wolf9111

так это белый гусь я до тебя дое...сь

1
pohyall

DLC#3

квест от чьей попы яйца :)))

2
Extor Menoger

Ясно превратили игру в симулятор козла

1
Кей Овальд

Интересно. Будет безумие и гусь. :)) Эта битва будет легендарной!

1
Уильям Аркетт

Сама игра интересная, но первым дополнением я остался не доволен, я про сюжет. Там весь смысл в том что бы найти несколько шариков и засунуть их в какую то фигню, вот и все. А новое оружие такое, что прошел дополнение старым оружием.

0
malars0

а чё по взлому?

0
HellmaN69

А первое дополнение еще не ломанули?

0
Armen 88

Наконец-то продолжение нормальной концовки будет.

0
Retro_Gamer91

Ну как бы вся игра про юмор. Даже основной сюжет сплошное глумление.

Главное что бы было интересно. А то в игре больно много духоты.

-1
Сергей Понащенко

Ну чисто цирк шапито. Хочется чего то серьезного как бы..

-3
wolf9111

ну если для тебя цирк шапито вон хит года и для серьёзных людей Starfield отам ты и отрывайся

3
0ncnjqybr

Игра с самого начала не задумывалась как что-то серьезное.

0
Сергей Понащенко 0ncnjqybr

Ну изначально я думал, что она будет по типу Биошока. А чет смотрю чем дальше тем комедийнее. Ну дело вкуса конечно.

0