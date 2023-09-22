Студия MundFish показала тизер второго дополнения для Atomic Heart

В начале августа отечественный ролевой шутер Atomic Heart получил свое первое сюжетное дополнение, которое внесло в нее новые уровни и врагов. А на мероприятии Tokyo Game Show 2023 студия MundFish представила тизер для второго дополнения.
Действие второго расширения будет происходить в Лимбо, и разработчики задаются вопросом, с какими удивительными и безумными событиями и существами столкнутся игроки. По трейлеру можно судить, что игроки, столкнуться с негостеприимными гусями.
Жили у бабууусии, 2 лимбовых гууусяя :))
Больше гусей, для бога гусей.
Для Куплинова, что ли.
А есть ещё варианты?
Меньше всего хотелось вернуться в лимбо. Лучше бы длс был про какие-нибудь ещё более секретные подземные лаборатории комплекса, с ещё более мозговыносящими технологиями (но без крутящихся тестовых комнат), которые прям совсем top secret и больше раскрытия красного полимера, может даже от лица самого Харитона, до того как стать полимером в перчатке.
Главным боссом в лимбо будет куча гусей, но нужно будет найти настоящего. Как псисобака из сталкера, но намного опаснее 😅
так это белый гусь я до тебя дое...сь
DLC#3
квест от чьей попы яйца :)))
Ясно превратили игру в симулятор козла
Интересно. Будет безумие и гусь. :)) Эта битва будет легендарной!
Сама игра интересная, но первым дополнением я остался не доволен, я про сюжет. Там весь смысл в том что бы найти несколько шариков и засунуть их в какую то фигню, вот и все. А новое оружие такое, что прошел дополнение старым оружием.
а чё по взлому?
А первое дополнение еще не ломанули?
Наконец-то продолжение нормальной концовки будет.
Ну как бы вся игра про юмор. Даже основной сюжет сплошное глумление.
Главное что бы было интересно. А то в игре больно много духоты.
Ну чисто цирк шапито. Хочется чего то серьезного как бы..
ну если для тебя цирк шапито вон хит года и для серьёзных людей Starfield отам ты и отрывайся
Игра с самого начала не задумывалась как что-то серьезное.
Ну изначально я думал, что она будет по типу Биошока. А чет смотрю чем дальше тем комедийнее. Ну дело вкуса конечно.