Во втором дополнении для Atomic Heart будет реализована новая система улучшения способностей

Уже менее чем через месяц состоится релиз второго сюжетного дополнения для динамичного экшен-шутера Atomic Heart от студии Mundfish. В DLC разработчики обещают отправить игроков в безумный мир Лимбо, где будут представлены эксцентричные локации и множество загадок из прошлого главного героя. Свежая публикация от разработчиков игры также намекает на появление новой системы улучшения способностей Майора Нечаева, которая будет отличаться от оригинальной игры.
Как отметили в Mundfish, второе дополнение Atomic Heart перенесет игроков в другой мир. Здесь главный герой существует не в своей материальной форме, поэтому у него нет доступа к своей перчатке и другим технологическим возможностям. Тем не менее, он сможет использовать новые способности и будет иметь возможность их улучшения, хотя они будут представлены в совершенно отличной форме.
Напомним, ранее разработчики игры рассказали о появлении скандально известного Гуся в первом дополнении.
Отправиться в мир Лимбо Atomic Heart можно будет уже в феврале. Релиз второго дополнения состоится 6 февраля 2024 года.
Почему скандальный да его нельзя убить да его все бесят
но он лучший чем свинья курица и корова
Жаль что разрабы не выпустили DLC в новогодней тематике. Было бы очень круто. Я надеялся.
Игра хорошая, но первое дополнение никакое. И есть еще один не приятный момент, в игре не отбалансирована сложность, большая часть игры довольно легкая, но некоторые боссы невероятно сложные. И если у человека слегка замедленная реакция, то некоторые моменты вообще не проходимы.
Хм, а какие именно боссы сложные?) Что то не заметил этого, обычная сложность у всех боссов. Или ты на пиратке играл?
Жаль что так и не добавили зайца,было бы просто бомба если бы он выступал в роли эдакого немезиса и преследовал нас на разных этапах в новой локации (ещё можно было сделать различные механизмы в которые бы его можно было заманивать и он бы при повреждении трансформировался в более агрессивную и страшную модель) прямо как было в ну погоди,и вообще хотелось бы видеть более крутых и опасных андроидов в виде противников. Ещё очень хотелось бы поиграть за близняшек,какая ни будь крутя стелс миссия вообще зашла бы на ура.
Вот это кстати интересно как они реализуют,это походу будет сильно отличаться в геймплейном плане от того что было до этого,при чём и визуально тоже очень сильно,этакая Алиса в зазеркалье.
Копирка дополнений к Фар Край 6. Клянусь своим ГПУ, что это будет рогалик
Как насчёт реализовать покупку в стиме, а не в этом блинском ВКплау, без этих ваших смены региона, канешно можно со всем известной полки взять, но чёт не хочется.
UPD обожаю вас защитники Вк помойки минусуйте дальше.
Так она есть в Стиме.
https://store.steampowered.com/app/668580/Atomic_Heart/
Если не понятны мои слова вот скрин, живу в Казахстане, епал рот этот ВКплау с его продажными ограничениями.
Нет ни одной причины брать эту шляпу. Близняшек можно посмотреть и в интернете, саундтрек послушать там же, а в остальном игра пустышка.
Субъектив. Для меня лучшая игра 2023
Поддерживаю. Атомик и BG 3 для меня лучшие игры в этом году. Сам работаю в научной среде, очень понравилось, как воссоздали антураж исследовательских лабораторий. Множество реально существующих по сей день зданий стали прототипами 3д локаций в игре (Например, НОЦ Пущино для комплекса Менделеев из DLC 1). В общем, игра с умом и вкусом. Да и геймплей не успевает надоесть за 20-30 часов.