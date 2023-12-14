Второе DLC для Atomic Heart "Узник Лимбо" станет доступно 6 февраля

Сегодня, одновременно с публикацией геймплейного трейлера второго дополнения «Узник Лимбо» для Atomic Heart, издатель Astrum Entertainment сообщил, что релиз сюрреалистичных приключений состоится 6 февраля 2024 года эксклюзивно на платформе VK Play на ПК.
Дополнение Atomic Heart «Узник Лимбо» развивает сюжет основной игры. Однако, в этот раз "точкой отсчета" станет концовка, отличная от той, за которой последовал "Инстинкт Истребления". Новое дополнение даст игрокам возможность узнать судьбу Майора, спустившись в глубины Лимбо в надежде освободить разум П-3 от его демонов. Загадочный мир с перевернутой логикой создан сооснователем и арт-директором студии - визионером Артемом Галеевым! И постараться выжить в нем – непростая задача.
Геймплей дополнения заметно преобразиться. К привычным сражениям, загадкам и платформингу прибавиться "капелька" безумия Лимбо. Кадры из трейлера демонстрируют этапы с раннером (с гусем в главной роли) и психоделичные акробатические секции в духе serf-карт.
Известно, что в дополнении ресурсами будут яблоки (они нужны чтобы разблокировать навыки и оружие), а также золотые монеты (разблокируют уникальные облики оружия, доступные и в основной компании).
Дополнение "Узник Лимбо" для Atomic Heart включено в пропуск Atomic Pass, а также Золотое и Премиум издания игры. Если еще не успели поддержать разработчиков и обзавестись полным изданием (или основной игрой), то прямо сейчас на издания Atomic Heart действуют скидки до 50%.
Оригинал шикарный, но всегда ненавидел моменты с наркотрипами что в фильмах, что в играх, поэтому не особо этот допник жду, но за желание поэкспериментировать со стилем респект.
Может в феврале денуво уберут и сразу на торренты выкатят фулл версию со всеми длс
Мда.
Музыка шикарная!
Наркомания какая-то
Дичь
Вот кто то пишет наркомания какая то зачем это игре вообще нужно оригинальная игра гораздо лучше и без всякой наркомании
Я напомню что в оригинальной игре тоже переходили в лимбо и там тоже так было да даже гг там не Нечаев а какое-то белое существо не то кролик не то кот можно заметить по лапам
И я рад что разработчики решили показать развитее обоих концовок
Ну мне High on life понравился...
судя по скриншотам нас ожидает нечто подобное, только это видимо... платформер?
Но вообще вспоминается мне одна конторка которая любит "наркоманские" DLC...
Ubisoft называется))
Выглядит безумно, это и круто!
Ну, кажись это будет действительно интересно. Ну или будет бесить платформером.
Зачем это. Совсем чекнулись
Ужас просто,наркомания какая-то.Такое даже бесплатно не надо.Основная игра вышла шикарная,а дополнения одно хуже другого.
Очень интересно конечно. Соевая игра которая ничем не цепляет.
Вывезла какую то крупицу успеха за счет сеттинга не хуже эскейп фром таркова, ничем больше не отметилась.
Взяла лучшее везде, своего лица не обрела.