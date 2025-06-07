Возвращение в безумие: Mundfish представила взрывной трейлер Atomic Heart 2

На Summer Game Fest состоялся один из самых громких анонсов — Atomic Heart 2, продолжение популярного ретрофутуристического экшена от Mundfish. Сиквел выйдет на ПК и консолях, и уже обзавёлся впечатляющим трейлером, демонстрирующим новые локации, героев и знакомую атмосферу техно-абсурда.
Действие игры вновь разворачивается в альтернативной версии СССР, в антиутопии, наполненной роботами, мутантами и паранормальными технологиями. На этот раз масштаб истории выйдет за пределы научного комплекса — события примут по-настоящему глобальный размах.
Игроков ждёт новый сюжет, RPG-элементы, нелинейность и обновлённая боевая система, позволяющая использовать оружие и способности перчатки одновременно. Разработчики обещают возвращение знакомых героев, реалистичную графику и глубокий мир, где «истина окажется глубже, чем кажется».
Дата выхода пока не объявлена, но Mundfish уже нацелена превзойти оригинал — один из лучших FPS своего поколения.
Зашел специально на стримеров из одной интересной страны, так они на момент показа Атомика тупо выключили экран и звук говоря что там ничего интересного не происходит.
Дураки. Одни дурачки сталкер бойкотируют, другие атомик. В итоге и то и то успешно)
Почему кому то до сих пор есть дело до каких то стримеров из какой то страны? удали месагу и забудь. Кормишь только их вниманием своим.
Да и плевать на этого стримера. Зачем внимание на странных личностей обращать. Пусть сам варится в своей токсичности.
Сталкеролюбы, что с лицом?)
А что с ним должно быть? Атомик им и даром не нужен... Слишком разная эстетика и лор.
орут что атомик фигня ждем имба сталкер, а щас глотают пыль, 3 длс вышел выходит 4ая еще, а тут еще и имба вторая залетела, по факту сталкер 2 биоальфапустая игра хуже во всех смыслах)
Сталкер полноценная сюжетная игра в открытом мире с кучей контента. Сейчас бы хвалить коридорный атомик, где 90% игры бегаешь в однообразных офисах. Нет ни одного смысла, по которому атомик был бы лучше)
Игра вроде русская но вообще не похоже на совок, а где советская символика? ещё и музыка какая-то не скpепная... Короче выглядит пафосно, ну и конечно опять эта непонятно на кого рассчитанная замануха при помощи сисек и писек в шутере....
давно игра созданная на Кипре комадой в которой помимо русских еще куча людей из разных стран - стала РУССКОЙ?
1. Подавляющее большинство разработчиков русские. Из других стран там лишь небольшой процент
2. Когда игру начинали разрабатывать, студия ещё находилась на территории РФ
3. Ты сам понимаешь по какой причине пришлось перенести офис из РФ на Кипр. От этого быть нашей Mundfish не перестала
4. Если следовать твоей логике, то и все части Metro тоже не украинские, а мальтийские. А Сталкер 2 чешский
5. Прекращай русофобствовать, это глупо
И бонусом. В январе 2023 в официальной группе по игре был пост: "Для всех тех, кто после интервью Wcfftech стали кричать о том, что Mundfish теперь к России никак не относится.
Офисы в Москве и Санкт-Петербурге функционируют, как и раньше. В качестве пруфов вот вам вакансии в эти офисы. Есть даже контакты разработчиков, которые там работают.
То что часть разработчиков релоцировалась в офис на Кипре и других странах - не отменяет того, что игра была и остается русской."
Пятачки атакуют в комментах)
Так же как и скрепочки по кд в теме о стулкере))
А где тут СССР, плакаты, флаги... Стим запрещает? Уже и музычка зарубежная...
Нуу квины не зашквар.
Угу. Да и вообще сложилось впечатление, что поцы на запад подались. Просёр чую я.
Предположения были, что 2 часть будет в США происходить, Ты в сюжет вникал вообще что за проект атомное сердце и что существуют не только скрытые мирные роботы, но и изначально боевые и там их продемонстрировать можно
Ребята это разёб.)))))
ещё в 1 не поиграл - а уже 2 часть
К чему вечно кто-то да напишет подобную фигню? Ты мог хоть сколько не играть в первую часть, это лишь от тебя зависит
и кто тебе виноват?
Трейлер просто офигенный. Хотя первую часть я дропнул. The Cube тоже выглядит интересно, как я понял, это многопользовательский шутан?
такое ощущение типо джаст коуст (на открытый мир похож)
наврятли мультиплеер
Да, батл рояль, соулслайк, аниме, 2д фэнтэзи
игр с американскими хитами чартов итак было и будет море, как бы не профукали всю уникальность этим своим дрейфом на запад, обычно такое ничем хорошим не заканчивается для серий, вспомнить те же дальнобойщики 3
дак в том же стиме ее толком продать не смогли, вместо Пугачевой пробуют усатым заманить)
Выглядит сочно)