Возвращение в безумие: Mundfish представила взрывной трейлер Atomic Heart 2

На Summer Game Fest состоялся один из самых громких анонсов — Atomic Heart 2, продолжение популярного ретрофутуристического экшена от Mundfish. Сиквел выйдет на ПК и консолях, и уже обзавёлся впечатляющим трейлером, демонстрирующим новые локации, героев и знакомую атмосферу техно-абсурда.

Действие игры вновь разворачивается в альтернативной версии СССР, в антиутопии, наполненной роботами, мутантами и паранормальными технологиями. На этот раз масштаб истории выйдет за пределы научного комплекса — события примут по-настоящему глобальный размах.

Игроков ждёт новый сюжет, RPG-элементы, нелинейность и обновлённая боевая система, позволяющая использовать оружие и способности перчатки одновременно. Разработчики обещают возвращение знакомых героев, реалистичную графику и глубокий мир, где «истина окажется глубже, чем кажется».

Дата выхода пока не объявлена, но Mundfish уже нацелена превзойти оригинал — один из лучших FPS своего поколения.