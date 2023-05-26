Стали известны подробности о сделке двух разработчиков гоночных игр ©

На прошлой неделе было объявлено, что Reiza Studios и Straight4 Studios заключили меморандум о партнёрстве, инсайдер знакомый с процессом рассказал подробности, эта сделка нужна в первую очередь Straight4 Studios они хотят заполучить данные лазерного сканирования трасс и автомобилей от Reiza Studios, а это очень сильно ускорит создание новой гоночной игры под кодовым названием GTR Revival.

Reiza Studios более трёх лет выпускают новый контент для своей игры Automobilista 2, у них накопилась большая база данных, например, в ближайшее время будет добавлена известная испанская трасса Барселона, на ней проходит этап Формулы-1, а летом добавят внедорожные гонки, подробностей пока нет.