За четыре дня было продано 500 тысяч копий шутера Gray Zone Warfare

MADFINGER Games, чешская независимая игровая студия, с радостью сообщила о знаменательном событии: Всего за 4 дня было официально продано более 500.000 копий базовой Gray Zone Warfare и 250.000 копий DLC.
Это невероятное достижение было бы невозможным без неизменной поддержки преданных геймеров, прессы и создателей, и мы переполнены благодарностью. Каждая статья (положительная или нет), рецензия или упоминание внесли свой вклад в наш успех, и за это мы глубоко благодарны. Отмечая эту веху, мы вспоминаем о том, как мы пришли к этому, и о том, что впереди нас ждет увлекательный и сложный путь. Мы по-прежнему стремимся создавать интересный контент, прислушиваться к отзывам игроков и продолжать расширять границы возможностей Gray Zone Warfare.
А сколько возвратов интересно оформлено уже?)))
мало
По минимуму, люди прекрасто понимают, что такое старт раннего доступа и просто подождут больших патчей, что бы поиграть в игру!
хаха, мамонты никогда не вымрут, очередной тарков, очередной вечный ранний доступ за деньги, хаха
У игры с тарковым только стиль исполнения интерфейса инвентаря похож.
В остальном эта игра наследует концепции и механики армы.
а еще концепцию стрижки бабла с НЕлохов в вечном раннем доступе, ахха
Тоже абсолютно неверно.
Эти разрабы в отличии от клоунов из таркова не делали громких анонсов за 2 года до выхода в закрытую бету. Они не продавали доступ в ту самую закрытую бету. Так же у них есть опыт разработки игр в отличии от создателей таркова.
Они сделали анонс у себя на сайте, через пару месяцев пара трейлеров на ютубе, еще через пару месяцев релиз. Игра вышла и уже в нынешнем состоянии не имеет даже 50% количества проблем которые были у таркова на момент старта его продаж в паблике.
И что самое смешное, эта игра в разработке 2 года, а тарков когда его начали продавать был на 5м году разработки, и все еще был неиграбелен на момент выхода(по факту сломан до сих пор).
Думаю оценивать прогресс либо его отсутвие нужно будет уже к концу года, если игру как минимум не доведут до полностью играбельного состояния в плане кор механик и не зальют пачку нового контента то можно говорить о том что игра никогда ни в какой релиз не выйдет. Но если игру будут чинить активно и заливать контент то хз хз.
Анриаловские скамы вылетают как из пулемёта, главное, "дурачки несите пяточки".
В игре нет скиллов как в таркове - проходняк
Полное Ф****. Больше нечего комментировать
Хороший старт как для игры от неизвестной пк аудитории студии с околонулевой рекламной кампанией.
Что с лицом Никита Буянов?)
Норм все, купил ещё один завод пельменей.