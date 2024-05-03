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Gray Zone Warfare 30.04.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
5.6 65 оценок

За четыре дня было продано 500 тысяч копий шутера Gray Zone Warfare

butcher69
Новости

MADFINGER Games, чешская независимая игровая студия, с радостью сообщила о знаменательном событии: Всего за 4 дня было официально продано более 500.000 копий базовой Gray Zone Warfare и 250.000 копий DLC.

Это невероятное достижение было бы невозможным без неизменной поддержки преданных геймеров, прессы и создателей, и мы переполнены благодарностью. Каждая статья (положительная или нет), рецензия или упоминание внесли свой вклад в наш успех, и за это мы глубоко благодарны. Отмечая эту веху, мы вспоминаем о том, как мы пришли к этому, и о том, что впереди нас ждет увлекательный и сложный путь. Мы по-прежнему стремимся создавать интересный контент, прислушиваться к отзывам игроков и продолжать расширять границы возможностей Gray Zone Warfare.
-14
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
askazanov

А сколько возвратов интересно оформлено уже?)))

6
satalataa

мало

-4
MythicalTiernan

По минимуму, люди прекрасто понимают, что такое старт раннего доступа и просто подождут больших патчей, что бы поиграть в игру!

-1
Perseus_33

хаха, мамонты никогда не вымрут, очередной тарков, очередной вечный ранний доступ за деньги, хаха

4
wdymBro

У игры с тарковым только стиль исполнения интерфейса инвентаря похож.

В остальном эта игра наследует концепции и механики армы.

0
Perseus_33 wdymBro

а еще концепцию стрижки бабла с НЕлохов в вечном раннем доступе, ахха

0
wdymBro Perseus_33

Тоже абсолютно неверно.

Эти разрабы в отличии от клоунов из таркова не делали громких анонсов за 2 года до выхода в закрытую бету. Они не продавали доступ в ту самую закрытую бету. Так же у них есть опыт разработки игр в отличии от создателей таркова.

Они сделали анонс у себя на сайте, через пару месяцев пара трейлеров на ютубе, еще через пару месяцев релиз. Игра вышла и уже в нынешнем состоянии не имеет даже 50% количества проблем которые были у таркова на момент старта его продаж в паблике.

И что самое смешное, эта игра в разработке 2 года, а тарков когда его начали продавать был на 5м году разработки, и все еще был неиграбелен на момент выхода(по факту сломан до сих пор).

Думаю оценивать прогресс либо его отсутвие нужно будет уже к концу года, если игру как минимум не доведут до полностью играбельного состояния в плане кор механик и не зальют пачку нового контента то можно говорить о том что игра никогда ни в какой релиз не выйдет. Но если игру будут чинить активно и заливать контент то хз хз.

1
Bambillo132

Анриаловские скамы вылетают как из пулемёта, главное, "дурачки несите пяточки".

2
Just Name

В игре нет скиллов как в таркове - проходняк

0
Ewen Play

Полное Ф****. Больше нечего комментировать

-1
wdymBro

Хороший старт как для игры от неизвестной пк аудитории студии с околонулевой рекламной кампанией.

-3
Real Slim Shady

Что с лицом Никита Буянов?)

-5
Sapphires

Норм все, купил ещё один завод пельменей.

1