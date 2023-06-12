Avatar: Frontiers of Pandora 07.12.2023
7.3 191 оценка

Экшен Avatar: Frontiers of Pandora, вдохновленный самым кассовым фильмом Джеймса Кэмерона, получил дату выхода

©
Gutsz
Новости

Самый популярная картина режиссера Джеймс Кэмерон, которая по совместительству является еще и самой кассовой, наконец-то получит долгожданную игровую адаптацию. Речь идет об "Аватар" и экшене с видом от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora от разработчиков из студии Massive Entertainment. Проект обещает подарить совершенно уникальную историю в знакомом мире планеты Пандоры, куда игроки смогут отправиться уже в этом году.

Французский издатель Ubisoft Entertainment в рамках собственной игровой презентации поделился новыми подробностями амбициозной игры. Во время прямой трансляции был показан новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora, который включает реальные кадры игрового процесса. А вместе с этим была раскрыта дата релиза игры.

Находясь на невиданной ранее западной границе Пандоры, вы играете за ребенка двух миров, рожденного На'ви, но воспитанного RDA. Пятнадцать лет спустя вы свободны, но обнаруживаете себя чужаком на родине. Воссоединитесь со своим утраченным наследием, узнайте, что на самом деле значит быть На'ви, и присоединитесь к другим кланам, чтобы защитить Пандору от RDA.

Также разработки поделились более информативным роликом с обзором некоторых игровых механик Avatar: Frontiers of Pandora. Игроки смогут свободно путешествовать по красивым инопланетным регионам, знакомиться с новыми кланами На'ви, настраивать своего персонажа, приручать летающую банши и осваивать уникальное оружие, которые включает, как огнестрел, так и убойные луки На'ви. Исследовать Пандору можно будет в одиночном режиме или в компании товарища через кооперативный режим.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.

Мероприятия Анонсы Трейлеры
6
12
Последние посты по игре Avatar: Frontiers of Pandora
Экшен Avatar: Frontiers of Pandora может получить эксклюзивный контент для Xbox
Экшен Avatar: Frontiers of Pandora может получить эксклюзивный контент для Xbox
Согласно инсайдеру, Avatar: Frontiers of Pandora будет иметь онлайн-кооператив и сезонный абонемент
Согласно инсайдеру, Avatar: Frontiers of Pandora будет иметь онлайн-кооператив и сезонный абонемент
Инсайдер раскрыл некоторые сюжетные и геймплейные подробности Avatar: Frontiers of Pandora
Инсайдер раскрыл некоторые сюжетные и геймплейные подробности Avatar: Frontiers of Pandora
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Lucrise

far cry primal 2 (даже анимации из far cry взяли без изменений многие)

9
ДЕНИСКА_омск

"Фар Край Синие Люди"

4
BbIBEPT12

как же вторично

2
Strannik110

Far Cry Pandora

2
PREDATOR7706

Чо то графон порезали в прошлом году получше был

1
AlexFullBeast
Экшен Avatar: Frontiers of Pandora, вдохновленный самым кассовым фильмом Джеймса Кэмерона, получил дату выхода©

Боже, да какая это экшен игра вдохновленная? Это буквально игра по фильму, а не "вдохновленный" продукт.

Еще и Камерон там сказал, что игра часть канона.

0
Denn132

Лошадь есть вместо зомби животные.

0
GrYnT101

Вымысле от первого лица? Я разочарован..

0
RSV_GAMER_1987

поднять пиратский флаг и только пиратка только она!

0
mongol312

Ммм.., пререндеренные ролики без единого кадра оригинального геймплея - аж ностальгия по временам ПС3 накатила.

-3
Newworld_DESTROYER

поначалу я сомневался, но теперь уверен что это шедевр уровня харайзена или даже больше

-6
SULIK 712

надеюсь ты прикалываешься? выглядит как убожество

1