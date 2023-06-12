Экшен Avatar: Frontiers of Pandora, вдохновленный самым кассовым фильмом Джеймса Кэмерона, получил дату выхода ©

Самый популярная картина режиссера Джеймс Кэмерон, которая по совместительству является еще и самой кассовой, наконец-то получит долгожданную игровую адаптацию. Речь идет об "Аватар" и экшене с видом от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora от разработчиков из студии Massive Entertainment. Проект обещает подарить совершенно уникальную историю в знакомом мире планеты Пандоры, куда игроки смогут отправиться уже в этом году.

Французский издатель Ubisoft Entertainment в рамках собственной игровой презентации поделился новыми подробностями амбициозной игры. Во время прямой трансляции был показан новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora, который включает реальные кадры игрового процесса. А вместе с этим была раскрыта дата релиза игры.

Находясь на невиданной ранее западной границе Пандоры, вы играете за ребенка двух миров, рожденного На'ви, но воспитанного RDA. Пятнадцать лет спустя вы свободны, но обнаруживаете себя чужаком на родине. Воссоединитесь со своим утраченным наследием, узнайте, что на самом деле значит быть На'ви, и присоединитесь к другим кланам, чтобы защитить Пандору от RDA.

Также разработки поделились более информативным роликом с обзором некоторых игровых механик Avatar: Frontiers of Pandora. Игроки смогут свободно путешествовать по красивым инопланетным регионам, знакомиться с новыми кланами На'ви, настраивать своего персонажа, приручать летающую банши и осваивать уникальное оружие, которые включает, как огнестрел, так и убойные луки На'ви. Исследовать Пандору можно будет в одиночном режиме или в компании товарища через кооперативный режим.

Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.