Экшен Avatar: Frontiers of Pandora, вдохновленный самым кассовым фильмом Джеймса Кэмерона, получил дату выхода©

Самый популярная картина режиссера Джеймс Кэмерон, которая по совместительству является еще и самой кассовой, наконец-то получит долгожданную игровую адаптацию. Речь идет об "Аватар" и экшене с видом от первого лица Avatar: Frontiers of Pandora от разработчиков из студии Massive Entertainment. Проект обещает подарить совершенно уникальную историю в знакомом мире планеты Пандоры, куда игроки смогут отправиться уже в этом году.
Французский издатель Ubisoft Entertainment в рамках собственной игровой презентации поделился новыми подробностями амбициозной игры. Во время прямой трансляции был показан новый трейлер Avatar: Frontiers of Pandora, который включает реальные кадры игрового процесса. А вместе с этим была раскрыта дата релиза игры.
Находясь на невиданной ранее западной границе Пандоры, вы играете за ребенка двух миров, рожденного На'ви, но воспитанного RDA. Пятнадцать лет спустя вы свободны, но обнаруживаете себя чужаком на родине. Воссоединитесь со своим утраченным наследием, узнайте, что на самом деле значит быть На'ви, и присоединитесь к другим кланам, чтобы защитить Пандору от RDA.
Также разработки поделились более информативным роликом с обзором некоторых игровых механик Avatar: Frontiers of Pandora. Игроки смогут свободно путешествовать по красивым инопланетным регионам, знакомиться с новыми кланами На'ви, настраивать своего персонажа, приручать летающую банши и осваивать уникальное оружие, которые включает, как огнестрел, так и убойные луки На'ви. Исследовать Пандору можно будет в одиночном режиме или в компании товарища через кооперативный режим.
Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря только на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X.
far cry primal 2 (даже анимации из far cry взяли без изменений многие)
"Фар Край Синие Люди"
как же вторично
Far Cry Pandora
Чо то графон порезали в прошлом году получше был
Боже, да какая это экшен игра вдохновленная? Это буквально игра по фильму, а не "вдохновленный" продукт.
Еще и Камерон там сказал, что игра часть канона.
Лошадь есть вместо зомби животные.
Вымысле от первого лица? Я разочарован..
поднять пиратский флаг и только пиратка только она!
Ммм.., пререндеренные ролики без единого кадра оригинального геймплея - аж ностальгия по временам ПС3 накатила.
поначалу я сомневался, но теперь уверен что это шедевр уровня харайзена или даже больше
надеюсь ты прикалываешься? выглядит как убожество