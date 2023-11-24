Фрагменты нового геймплея в трейлере бонусов предзаказа Avatar Frontiers of Pandora

После объявления о достижении золотой фазы Avatar Frontiers of Pandora разработчики из Massive Entertainment погружают нас в чарующую атмосферу инопланетных джунглей Пандоры, чтобы показать фрагменты неизданного геймплея вместе с рекламным роликом о бонусах за предзаказ.

Ролик вновь открывает окно в научно-фантастическую вселенную Avatar Frontiers of Pandora, позволяя нам полюбоваться дополнительным содержимым пакета «Наследник двух миров», эксклюзивного для тех, кто оформил предзаказ игры на ПК и PlayStation. 5 или Xbox Series.

Внутри этого DLC, связанного с предварительным заказом, есть место для скина оружия и набора эстетических предметов для настройки внешнего вида и снаряжения вашего персонажа прямо с момента запуска игры, который, как мы помним, ожидается 7 декабря на ПК и консолях Sony и Microsoft текущего поколения.