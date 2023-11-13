Приключенческий экшен Avatar: Frontiers of Pandora отправился на золото

В социальных сетях сотрудники Ubisoft объявили, что игра Avatar: Frontiers of Pandora отправилась на золото, то есть диск с игрой уже отправлены в печать.

Мы очень гордимся тем, что AvatarFrontiers ушла на золотой! Мы с нетерпением ждем 7 декабря, когда вы сможете открыть для себя невероятный мир Пандоры. Огромные поздравления ведущей студии UbiMassive и нашим студиям по всему миру.

Разработкой этого проекта занимается студия Massive, известная по дилогии The Division и предстоящей Star Wars Outlaws.

События приключенческого экшена будут разворачиваться в той же вселенной, что и фильмы режиссёра Джеймса Кэмерона. Сюжет игры поведает историю представителя расы на'ви, похищенного людьми в детстве, который в зрелом возрасте стремится воссоединиться со своими сородичами.

Avatar: Frontiers of Pandora будет доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X|S.