В новом трейлере Avatar: Frontiers of Pandora разработчики рассказали про контент сезонного абонемента

Avatar: Frontiers of Pandora jn Ubisoft Massive ушла на золото, и пока она все еще готовится к запуску, доступен новый трейлер с подробным описанием контента сезонного абонемента. Заместитель креативного директора Андрада Гречук рассказывает об этом, начиная с «Знакомого эха», бонусного квеста, доступного при запуске.
Небесный разрушитель — это первый сюжетный пакет, который выйдет летом 2024 года. Он повествует о кочевом клане Зесва, в котором игроки открывают новые области на Верхних равнинах Пандоры. Есть даже «большое собрание» кланов, которое включает в себя воссоединение «старых друзей», пока таинственная гигантская тень в небе не прерывает фестиваль.
Второй сюжетный пакет — «Секреты шпиля», выйдет осенью 2024 года. В нем представлен новый регион на Западном фронтире, где добыча полезных ископаемых RDA оказалась дорогостоящей, и игроки будут использовать свою «Банши» для отпора в воздушном бою.
Сезонный абонемент входит в состав изданий Gold и Ultimate. Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Игра ещё не вышла, а уже парят сезонный абонемент.
Неплохо, всё это напоминает хорайзон зиро дон, игра стоит того чтоб в неё поиграть, хз кому не охото пусть лесом идут, интересно же, или многие сидят и шпилятся в один лиш балду гей 3, рили же играть то надо во многие игры особенно такие, и балдур 3 нужно поиграть, и старфилд, все игры хороши ,и в автара нужно поиграть и сталкер 2 и во всё что выйдет достаточно хорошег ои в то во что ещё не играли да же если это давно забытое старое, если время есть и других занятий в жизни кроме рабства и бесмысленных забот нет то поиграть в большенство игр очень круто, не обязательно проходить если надоело, но попробовать стоит того, всегда среди всего найдётся то что затянет на какое то время и даст кучу удовольствия
Не успела выйти новость и *баньки уже заминусовали её... Какие же здесь печальные люди. Сборище обиженок, нытиков и плакс
Коротко о фанах Соника, поколение опущенных нытиков
А ну как думаете, будет тут магазин как в Отсасинах последних. Хотя тут столько возможностей для продажи скинов, и для быстрой прокачки.
Это же Юбисофт, что вы удивляетесь то
"контент сезонного абонемента" это уже триггер слова, что продукт пахнет @&$ней