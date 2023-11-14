В новом трейлере Avatar: Frontiers of Pandora разработчики рассказали про контент сезонного абонемента

Avatar: Frontiers of Pandora jn Ubisoft Massive ушла на золото, и пока она все еще готовится к запуску, доступен новый трейлер с подробным описанием контента сезонного абонемента. Заместитель креативного директора Андрада Гречук рассказывает об этом, начиная с «Знакомого эха», бонусного квеста, доступного при запуске.

Небесный разрушитель — это первый сюжетный пакет, который выйдет летом 2024 года. Он повествует о кочевом клане Зесва, в котором игроки открывают новые области на Верхних равнинах Пандоры. Есть даже «большое собрание» кланов, которое включает в себя воссоединение «старых друзей», пока таинственная гигантская тень в небе не прерывает фестиваль.

Второй сюжетный пакет — «Секреты шпиля», выйдет осенью 2024 года. В нем представлен новый регион на Западном фронтире, где добыча полезных ископаемых RDA оказалась дорогостоящей, и игроки будут использовать свою «Банши» для отпора в воздушном бою.

Сезонный абонемент входит в состав изданий Gold и Ultimate. Avatar: Frontiers of Pandora выйдет 7 декабря на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.