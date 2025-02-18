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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.7 660 оценок

Avowed получила патч первого дня со множеством улучшений и исправлений

monk70
Новости

Obsidian сообщила о выпуске патча первого дня (версия 1.2.2) для фэнтезийнйо ролевой игры Avowed. Патч приносит множество исправлений и улучшений на основе отзывов игроков, успевших опробовать проект в раннем доступе. От исправлений сбоев и заданий до настроек игрового процесса и обновлений пользовательского интерфейса.

Исправления, запрошенные сообществом

  • Изменена система штрафов за уровень с жесткой на систему уровней и сделана динамической на основе снаряжения игрока и уровня (и подуровня) врага. Правила разницы уровней теперь применяются только при наличии разрыва в +/- 4 уровня.
  • Враги уровня II теперь будут воспроизводить небольшую анимацию реакции при ударе оружием более низкого уровня, вместо того чтобы вообще не реагировать.
  • Уменьшено снижение урона, когда оружие игрока находится ближе по уровню к врагу.
  • Значительно снижена частота комментариев компаньонов о том, что игроку нужна лучшая броня и/или оружие.
  • Материалы для улучшения больше нельзя продавать торговцам, чтобы непреднамеренно затруднить улучшение. У нас есть долгосрочное исправление, включающее выкуп у торговцев в разработке.

Улучшения компаньонов и NPC

  • Возрождение компаньонов в бою теперь восстанавливает им 75% от максимального здоровья вместо 50%.
  • Начальное здоровье компаньонов было увеличено, чтобы повысить их жизнеспособность в бою.

Сбои и серьезные проблемы

  • Устранена вероятность сбоя при использовании Corrosive Siphon на разрушаемых объектах.
  • Оптимизирована обработка ресурсов визуальных эффектов во время паузы игры с помощью радиальных меню для предотвращения редких утечек и сбоев.

Визуальные и художественные исправления

  • Обновлены уровни детализации одежды Знаменитого гнома для уменьшения обрезки во время анимации.
  • Шея капитана Нгуну теперь правильно объединена с его головой.
  • У солдат Стальной Гарроты заново выросли отсутствующие руки.
  • Улучшено качество теней в режиме производительности Xbox Series X.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.

22
46
Комментарии: 46
Ваш комментарий
Eclair_93

Игроки бета-тест за свои же деньги провели, теперь можно патчить.

32
Nekliud

Вот примерно об этом же я думаю. Этот премиальный доступ к игре на 2 - 7 дней до релиза. Бета тестеры, что для участия платят...

0
SoRaS3

С момента "раннего доступа", ни одного бага не встретил.

Видать, просто играл.. а не занимался поиском багов. ))

0
Wlados3d
Материалы для улучшения больше нельзя продавать торговцам, чтобы непреднамеренно затруднить улучшение. У нас есть долгосрочное исправление, включающее выкуп у торговцев в разработке.

Серьезная РПГ от мастеров своего дела

15
Темный-Властелин

очередной ранний доступ))

12
Adam55

Ну вот, ещё пару патчей и можно заценить. Тем более, отзывы у игры вполне хорошие, несмотря на весь нелепый хейт, что о многом говорит. Явно не шедевр, но в то же время явно просто хорошая рпгшка, а в последнее время это дорого стоит.

5
WHisKY Del

Тож потом попробую

-1
Mark500

Да уровень Обсидиан держит свой, игра среднебюджетная.

0
Kimen-no-Yami

Её со скайримом сравнивают. И скажу, что много общего есть, но боевая система приятнее

0
Шрек и осел vs CD Project

Почему у вас рот в абобе?

-1
Сережаа Kimen-no-Yami

Какой там скайрим, она и сравнение с обливионом не вывозит https://www.youtube.com/watch?v=xhL1NZugsBk

0
Mihanbo

норм игра,не шедевр но и не отстой,лайтовая экшен рпг,есть и ближние бои и магия,карта небольшая но симпотная,типичная для фэнтези,сюжет ну пойдет,напарники куда лучше чем например болванки в скайриме или фаллауте,пытаются говорить,участвую в диалогах и т.д.есть кое какая прокачка,любителям фэнтези игр поиграть стоит...

2
Pirat13666

Шикарная игра с интересными боями. А какие там пейзажи! Можно как картину ставить, идешь и радуешься. Сюжет по началу мутноват, но далее разгоняется и становится очень интересно.

Играю уже днем и ночью, такое не припомню еще с времен Oblivion и Final Fantasy 10. В общем очень крутая игра.

1
digitalkid

Найс, качну завтра заценю чё там. Пишут неплохой лутер-шутер с квестами.

0
Палыч Роков

херня полнейшая, не стоит траты времени

-1
digitalkid Палыч Роков

Фанат чешских геев чтоли? Вот же у вас горит лол

-1
Kentarou digitalkid

а я вижу ты фанат повесточного кала от обосриан?

-2
digitalkid Kentarou

Выше написано, что я игру еще не видел. Реально сектанты упоротые))

0
Палыч Роков digitalkid

нет, KCD мне тоже не зашла, такой же шлак. Immortals of Aveum куда интереснее, там только печальная оптимизация, но игра лучше

0
Пользователь ВКонтакте

Надо же было сделать такой цветастый кал // Александр Пищулин

0
Goodvini

Это еще терпимо вполне, посмотри что было на первом геймплее, там глаза вытекали через минуту уже, вот и поправили от жалоб как смогли))

1
-zotik-

The outer world был еще вырвиглазнее

0
Shigofumi

Почему в этой части каждый так сильно удивляется что нас персонаж богоподобный ? В первых двух частях такого не было ! Да и видов богоподобных было намного больше чем тут . А тут какие то водоросли и ракушки на голове не понятно с чем это связано так как раньше такого не было .

0
SteadyMorgathus

там можно выбрать необязательно ракушки и водоросли.)

0
Kimen-no-Yami

По сюжету уже в начале понятно, что героя коснулась неизвестная их миру божественная сущность. Которая с героем и общается, и из мёртвых вернула. В игре нпц некоторые так и говорят: богоподобных много видели, но что за боги коснулись тебя - хз.

0
Goodvini

На оптимизацию повлиял патч, кто нить обратил внимание?

0
Punisher1

Ранний доступ за фулл прайс для избранных охоч прошёл успешно всем спасибо все свободны

0
KILLA06

вот это трава ,ну некст ген ,базару ноль

0
Шрек и осел vs CD Project

Очень интересно, пойду в Kingdom Come D2

-1
Пользователь ВКонтакте

Судя по всему, ее слили специально, чтобы игроки бесплатно протестировали // Евгений Клементьев

-2
Пользователь ВКонтакте

Евгений, согласен это тренд уже у разрабов, типа случайно...
А не проще было бы как раньше ДЕМО делать - нет надо урезанную версию ляпать, ЛЕНЬ... // Алексей Евреинов

0
gliga142

14,226 all-time peak - в стиме чёт грустно

-3
Kreliann

Справедливости ради, многие пока даже скачать не успели. Показательными будут цифры на ближайших выходных.

-1
digitalkid Kreliann

Не будут. Игра в геймпасе типа бесплатно лежит.

-7
Gridon

помойки. жаль художников, конечно, но кто им доктор, сами полезли в проект к человеку, у которого разработка систем шока 2 и биошока инфинит была сущим адом. гений, опять же, не виноват, просто ньюфаги не шарят.

-3
Темный-Властелин

а чего жаль их? получили деньги за свою работу

4
Unicorling

Яб с радостью над этим проектом поработал

-2
Viking90

Боевая система в Avowed, конечно гамно.

-7
Палыч Роков

как и сама игра

-8
KPAHbl4

боевая система это лучшее что есть в этой игре))

3
Unicorling Палыч Роков

как и ты

3
Палыч Роков KPAHbl4

ты вообще играл в что-то подобное? тут боёвка кошмарная

-3
Mihanbo

куда лучше чем в киндом ком2

3