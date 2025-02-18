Avowed получила патч первого дня со множеством улучшений и исправлений

Obsidian сообщила о выпуске патча первого дня (версия 1.2.2) для фэнтезийнйо ролевой игры Avowed. Патч приносит множество исправлений и улучшений на основе отзывов игроков, успевших опробовать проект в раннем доступе. От исправлений сбоев и заданий до настроек игрового процесса и обновлений пользовательского интерфейса.

Исправления, запрошенные сообществом

Изменена система штрафов за уровень с жесткой на систему уровней и сделана динамической на основе снаряжения игрока и уровня (и подуровня) врага. Правила разницы уровней теперь применяются только при наличии разрыва в +/- 4 уровня.

Враги уровня II теперь будут воспроизводить небольшую анимацию реакции при ударе оружием более низкого уровня, вместо того чтобы вообще не реагировать.

Уменьшено снижение урона, когда оружие игрока находится ближе по уровню к врагу.

Значительно снижена частота комментариев компаньонов о том, что игроку нужна лучшая броня и/или оружие.

Материалы для улучшения больше нельзя продавать торговцам, чтобы непреднамеренно затруднить улучшение. У нас есть долгосрочное исправление, включающее выкуп у торговцев в разработке.

Улучшения компаньонов и NPC

Возрождение компаньонов в бою теперь восстанавливает им 75% от максимального здоровья вместо 50%.

Начальное здоровье компаньонов было увеличено, чтобы повысить их жизнеспособность в бою.

Сбои и серьезные проблемы

Устранена вероятность сбоя при использовании Corrosive Siphon на разрушаемых объектах.

Оптимизирована обработка ресурсов визуальных эффектов во время паузы игры с помощью радиальных меню для предотвращения редких утечек и сбоев.

Визуальные и художественные исправления

Обновлены уровни детализации одежды Знаменитого гнома для уменьшения обрезки во время анимации.

Шея капитана Нгуну теперь правильно объединена с его головой.

У солдат Стальной Гарроты заново выросли отсутствующие руки.

Улучшено качество теней в режиме производительности Xbox Series X.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.