Avowed получила патч первого дня со множеством улучшений и исправлений

Obsidian сообщила о выпуске патча первого дня (версия 1.2.2) для фэнтезийнйо ролевой игры Avowed. Патч приносит множество исправлений и улучшений на основе отзывов игроков, успевших опробовать проект в раннем доступе. От исправлений сбоев и заданий до настроек игрового процесса и обновлений пользовательского интерфейса.
Исправления, запрошенные сообществом
- Изменена система штрафов за уровень с жесткой на систему уровней и сделана динамической на основе снаряжения игрока и уровня (и подуровня) врага. Правила разницы уровней теперь применяются только при наличии разрыва в +/- 4 уровня.
- Враги уровня II теперь будут воспроизводить небольшую анимацию реакции при ударе оружием более низкого уровня, вместо того чтобы вообще не реагировать.
- Уменьшено снижение урона, когда оружие игрока находится ближе по уровню к врагу.
- Значительно снижена частота комментариев компаньонов о том, что игроку нужна лучшая броня и/или оружие.
- Материалы для улучшения больше нельзя продавать торговцам, чтобы непреднамеренно затруднить улучшение. У нас есть долгосрочное исправление, включающее выкуп у торговцев в разработке.
Улучшения компаньонов и NPC
- Возрождение компаньонов в бою теперь восстанавливает им 75% от максимального здоровья вместо 50%.
- Начальное здоровье компаньонов было увеличено, чтобы повысить их жизнеспособность в бою.
Сбои и серьезные проблемы
- Устранена вероятность сбоя при использовании Corrosive Siphon на разрушаемых объектах.
- Оптимизирована обработка ресурсов визуальных эффектов во время паузы игры с помощью радиальных меню для предотвращения редких утечек и сбоев.
Визуальные и художественные исправления
- Обновлены уровни детализации одежды Знаменитого гнома для уменьшения обрезки во время анимации.
- Шея капитана Нгуну теперь правильно объединена с его головой.
- У солдат Стальной Гарроты заново выросли отсутствующие руки.
- Улучшено качество теней в режиме производительности Xbox Series X.
Полные примечания к патчу доступны по ссылке.
Игроки бета-тест за свои же деньги провели, теперь можно патчить.
Вот примерно об этом же я думаю. Этот премиальный доступ к игре на 2 - 7 дней до релиза. Бета тестеры, что для участия платят...
С момента "раннего доступа", ни одного бага не встретил.
Видать, просто играл.. а не занимался поиском багов. ))
Серьезная РПГ от мастеров своего дела
очередной ранний доступ))
Ну вот, ещё пару патчей и можно заценить. Тем более, отзывы у игры вполне хорошие, несмотря на весь нелепый хейт, что о многом говорит. Явно не шедевр, но в то же время явно просто хорошая рпгшка, а в последнее время это дорого стоит.
Тож потом попробую
Да уровень Обсидиан держит свой, игра среднебюджетная.
Её со скайримом сравнивают. И скажу, что много общего есть, но боевая система приятнее
Почему у вас рот в абобе?
Какой там скайрим, она и сравнение с обливионом не вывозит https://www.youtube.com/watch?v=xhL1NZugsBk
норм игра,не шедевр но и не отстой,лайтовая экшен рпг,есть и ближние бои и магия,карта небольшая но симпотная,типичная для фэнтези,сюжет ну пойдет,напарники куда лучше чем например болванки в скайриме или фаллауте,пытаются говорить,участвую в диалогах и т.д.есть кое какая прокачка,любителям фэнтези игр поиграть стоит...
Шикарная игра с интересными боями. А какие там пейзажи! Можно как картину ставить, идешь и радуешься. Сюжет по началу мутноват, но далее разгоняется и становится очень интересно.
Играю уже днем и ночью, такое не припомню еще с времен Oblivion и Final Fantasy 10. В общем очень крутая игра.
Найс, качну завтра заценю чё там. Пишут неплохой лутер-шутер с квестами.
херня полнейшая, не стоит траты времени
Фанат чешских геев чтоли? Вот же у вас горит лол
а я вижу ты фанат повесточного кала от обосриан?
Выше написано, что я игру еще не видел. Реально сектанты упоротые))
нет, KCD мне тоже не зашла, такой же шлак. Immortals of Aveum куда интереснее, там только печальная оптимизация, но игра лучше
Надо же было сделать такой цветастый кал // Александр Пищулин
Это еще терпимо вполне, посмотри что было на первом геймплее, там глаза вытекали через минуту уже, вот и поправили от жалоб как смогли))
The outer world был еще вырвиглазнее
Почему в этой части каждый так сильно удивляется что нас персонаж богоподобный ? В первых двух частях такого не было ! Да и видов богоподобных было намного больше чем тут . А тут какие то водоросли и ракушки на голове не понятно с чем это связано так как раньше такого не было .
там можно выбрать необязательно ракушки и водоросли.)
По сюжету уже в начале понятно, что героя коснулась неизвестная их миру божественная сущность. Которая с героем и общается, и из мёртвых вернула. В игре нпц некоторые так и говорят: богоподобных много видели, но что за боги коснулись тебя - хз.
На оптимизацию повлиял патч, кто нить обратил внимание?
Ранний доступ за фулл прайс для избранных охоч прошёл успешно всем спасибо все свободны
вот это трава ,ну некст ген ,базару ноль
Очень интересно, пойду в Kingdom Come D2
Судя по всему, ее слили специально, чтобы игроки бесплатно протестировали // Евгений Клементьев
Евгений, согласен это тренд уже у разрабов, типа случайно...
А не проще было бы как раньше ДЕМО делать - нет надо урезанную версию ляпать, ЛЕНЬ... // Алексей Евреинов
14,226 all-time peak - в стиме чёт грустно
Справедливости ради, многие пока даже скачать не успели. Показательными будут цифры на ближайших выходных.
Не будут. Игра в геймпасе типа бесплатно лежит.
помойки. жаль художников, конечно, но кто им доктор, сами полезли в проект к человеку, у которого разработка систем шока 2 и биошока инфинит была сущим адом. гений, опять же, не виноват, просто ньюфаги не шарят.
а чего жаль их? получили деньги за свою работу
Яб с радостью над этим проектом поработал
Боевая система в Avowed, конечно гамно.
как и сама игра
боевая система это лучшее что есть в этой игре))
как и ты
ты вообще играл в что-то подобное? тут боёвка кошмарная
куда лучше чем в киндом ком2