Для Avowed вышел крупный патч 1.3.0

Avowed получила обновление 1.3.0, которое привнесло в игру новые, востребованные сообществом функции, исправило множество ошибок, улучшило системы и многое другое.
Отныне игроки будут получать дополнительное очко таланта каждые 5 уровней. Если вы уже находитесь в игре, то вам нечего бояться - при загрузке игры вы сразу же получите очки, которые сможете потратить. Кроме того, игроки, использующие клавиатуру и мышь, получили возможность переключаться между бегом и ходьбой. Также добавлена опция, увеличивающая размер шрифта в документах, руководствах и других всплывающих окнах в игре.
Разумеется, изменений гораздо больше, и полный список довольно внушителен. Ознакомиться с ним можно здесь.
повод вернуться
👍👍👍👍🙏🤗🤗🤗👌
всё таки понравилась игра?
да нормальная игра, сейчас бы слушать коммьюнити экспертов с пегача. Играйте и делайте выводы сами
Повод вернуться в нестареющую классику
Может и норм игра, но не понравилось то, что физики нет, всё приколочено, в скайриме можно было каждый кувшинчик и тарелочку перемещать