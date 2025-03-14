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Avowed 18.02.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Фэнтези, Открытый мир
6.8 1 172 оценки

Для Avowed вышел крупный патч 1.3.0

Procy_on
Новости

Avowed получила обновление 1.3.0, которое привнесло в игру новые, востребованные сообществом функции, исправило множество ошибок, улучшило системы и многое другое.

Отныне игроки будут получать дополнительное очко таланта каждые 5 уровней. Если вы уже находитесь в игре, то вам нечего бояться - при загрузке игры вы сразу же получите очки, которые сможете потратить. Кроме того, игроки, использующие клавиатуру и мышь, получили возможность переключаться между бегом и ходьбой. Также добавлена опция, увеличивающая размер шрифта в документах, руководствах и других всплывающих окнах в игре.

Разумеется, изменений гораздо больше, и полный список довольно внушителен. Ознакомиться с ним можно здесь.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Кошачий комочек

повод вернуться

0
Baikal_Irkutsk

👍👍👍👍🙏🤗🤗🤗👌

1
jax baron

всё таки понравилась игра?

0
RedundantRutherford jax baron

да нормальная игра, сейчас бы слушать коммьюнити экспертов с пегача. Играйте и делайте выводы сами

4
WarCraf4er

Повод вернуться в нестареющую классику

1
pckot01

Может и норм игра, но не понравилось то, что физики нет, всё приколочено, в скайриме можно было каждый кувшинчик и тарелочку перемещать

0