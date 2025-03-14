Для Avowed вышел крупный патч 1.3.0

Avowed получила обновление 1.3.0, которое привнесло в игру новые, востребованные сообществом функции, исправило множество ошибок, улучшило системы и многое другое.

Отныне игроки будут получать дополнительное очко таланта каждые 5 уровней. Если вы уже находитесь в игре, то вам нечего бояться - при загрузке игры вы сразу же получите очки, которые сможете потратить. Кроме того, игроки, использующие клавиатуру и мышь, получили возможность переключаться между бегом и ходьбой. Также добавлена опция, увеличивающая размер шрифта в документах, руководствах и других всплывающих окнах в игре.

Разумеется, изменений гораздо больше, и полный список довольно внушителен. Ознакомиться с ним можно здесь.