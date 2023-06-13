Avowed 2024 г.
8.2 147 оценок

Создатель Avowed рассказал некоторые новые подробности о предстоящей ролевой игре

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butcher69
Новости

Геймдиректор Avowed Кэрри Патель присоединилась к Xbox Games Showcase Extended, чтобы обсудить предстоящую фэнтезийную ролевую игру от первого лица. Хотя действие игры происходит в том же сеттинге, что и Pillars of Eternity, игрокам не обязательно играть в предыдущие две игры (хотя некоторые знакомые вещи будут присутствовать).

В качестве посланника империи Аэдир игроки отправляются в Живые земли, чтобы расследовать загадочную чуму. Она пожирает регион и описывается как "уникальная чума душ" - часть вашей миссии состоит в том, чтобы остановить ее. Посланник не обладает способностями Наблюдателя, но имеет "уникальную душевную связь" с Живыми Землями и таинственными силами, действующими там.

Что касается боя, Obsidian хотела взять ту же широту и глубину, что и в Pillars of Eternity, где игроки могли вложить средства в любой игровой стиль, который им нравится, но от первого лица, чтобы атаки были вязкими и динамичными. Хотя Avowed не такая большая, как Skyrim, по размерам она "примерно сопоставима" с Star Wars: Knights of the Old Republic 2 и The Outer Worlds.

Здесь есть взаимосвязанные открытые зоны, которые исследуются в собственном темпе игрока. Вы можете открыть каждый секрет, побочный квест и персонажа или больше сосредоточиться на сюжете.

Avowed выходит в 2024 году для Xbox Series X/S и ПК.

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Свежие подробности ролевой игры Avowed из интервью с разработчиками
Свежие подробности ролевой игры Avowed из интервью с разработчиками
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Talendor3
мы можем играть, используя только белое оружие
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