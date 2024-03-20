Azur Promilia - экшен-RPG в открытом мире с примесью "покемонов": смотрим первые трейлеры

Разработчик Azur Lane, компания Manjuu Network Technology, анонсировала Azur Promilia, "ролевую игру с фэнтезийным миром, в котором обитают существа-компаньоны", выходящую на PlayStation 5, PC, iOS и Android. Предварительная регистрация доступна уже сейчас на официальном сайте. Дата выхода не была объявлена.

Azur Promilia - это ролевая игра в фэнтезийном мире с компаньонами-существами. Погрузитесь в мир фэнтези, совершенно не похожий на тот, который вы знаете. Мир различных цивилизаций, магии и невероятных фантастических существ, вместе со сказками, отдающимися эхом в звездном небе.

Совершите смелый прыжок с неба в океан, чтобы вновь встретиться с новой жизнью. Это ваше собственное путешествие, направляемое падающими звездами, среди сверкающих созвездий. Вся Вселенная с нетерпением ждет баллады о звездах и одиссее, которая будет принадлежать только вам.