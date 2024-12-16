По данным SteamDB, Balatro стала самой высокооцененной игрой 2024 года в Steam по оценкам пользователей, а Black Myth: Wukong - единственной игрой категории ААА в первой десятке.

Это не совсем официальные данные, но SteamDB собирает их непосредственно из базы данных Steam, так что их можно считать таковыми, и они, похоже, подтверждают, что огромный успех Balatro и Black Myth: Wukong у критиков подкреплен и мнением игроков.

В частности, присутствие Balatro среди номинантов на звание «Игра года» на The Game Awards 2024 было довольно спорным, но эти новые данные дают понять, что игра действительно пользуется популярностью

Это первая десятка, составленная на основе данных SteamDB о пользовательских оценках: