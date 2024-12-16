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Balatro 20.02.2024
Инди, Карточная
8.1 55 оценок

По данным SteamDB, Balatro стала самой высокооцененной игрой 2024 года в Steam

butcher69
Новости

По данным SteamDB, Balatro стала самой высокооцененной игрой 2024 года в Steam по оценкам пользователей, а Black Myth: Wukong - единственной игрой категории ААА в первой десятке.

Это не совсем официальные данные, но SteamDB собирает их непосредственно из базы данных Steam, так что их можно считать таковыми, и они, похоже, подтверждают, что огромный успех Balatro и Black Myth: Wukong у критиков подкреплен и мнением игроков.

В частности, присутствие Balatro среди номинантов на звание «Игра года» на The Game Awards 2024 было довольно спорным, но эти новые данные дают понять, что игра действительно пользуется популярностью

Это первая десятка, составленная на основе данных SteamDB о пользовательских оценках:

  1. Balatro - 96,77 %
  2. Webfishing - 96,65 %
  3. The WereCleaner - 96,2%
  4. Sheepy: A Short Adventure - 96,1%.
  5. Satisfactory - 95,94%.
  6. Black Myth: Wukong - 95,85%.
  7. TCG Card Shop Simulator - 95,61 %.
  8. Fields of Mistria - 95,6%.
  9. Paper Lily - Chapter 1 (free-to-play) - 95.46%
  10. 20 Small Mazes (free-to-play) - 95,44%.
-2
3
Balatro
20.02.2024
Комментарии: 3
Ваш комментарий
HellowRainbow

А про количество оценок скромно умолчим. Наверняка там полтора родственника разраба и собака проголосовали

0
Гомер11

puka nogames сделал своё дело.

-1
FlimsyQazim

может всетаки переоцененной

-1