Разработчики Battlefield 6 раскрыли планы на 2026 год

Battlefield Studios готовит большое обновление для сообщества кратко обозначив планы на 2026 год и подтвердила несколько важных моментов.

Сейчас разработчики усиленно работают над следующими улучшениями:

разработка новых карт и оружия, которые откроют свежие тактические возможности и будут значимо развивать игровой опыт

доработка основного геймплея, баланса и улучшений в мультиплеере, включая режимы Redsec и Portal

2026 году планируют расширить Battlefield Labs - которая помогла собрать обратную связь до релиза и недавно была снова запущена, интегрируя больше экспериментальных изменений непосредственно в основной режим

режим BR Solos для Redsec

создание новых сценариев для будущих сезонов

не исключено, что вертолет AH-6 Little Bird появится во втором сезоне

По итогам 2025 года, разработчики отметили, что в Battlefield 6 и Redsec было сыграно более 1,7 млрд матчей, а суммарно геймеры потратили 383,5 млн часов. Было совершено 12,4 млрд убийств и 871 млн воскрешений.

Самым популярным классом стал инженер - его выбрали 28% игроков, поддержка - 27%, штурмовик - 26%, разведчик - 19%.

Совершено более 300 млн убийств из дробовика, более 2 млн игроков использовали дефибрилляторы, уничтожено 102 млн вертолетов и самолетов, 18 млн танков были разбиты инженерами в одиночку.

Больше о новшествах, заготовленных для Battlefield 6, разработчики обещают рассказать уже в 2026 году.