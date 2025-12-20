ЧАТ ИГРЫ
Battlefield 6 10.10.2025
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.7 1 139 оценок

Разработчики Battlefield 6 раскрыли планы на 2026 год

KoRnEr KoRnEr

Battlefield Studios готовит большое обновление для сообщества кратко обозначив планы на 2026 год и подтвердила несколько важных моментов.

Сейчас разработчики усиленно работают над следующими улучшениями:

  • разработка новых карт и оружия, которые откроют свежие тактические возможности и будут значимо развивать игровой опыт
  • доработка основного геймплея, баланса и улучшений в мультиплеере, включая режимы Redsec и Portal
  • 2026 году планируют расширить Battlefield Labs - которая помогла собрать обратную связь до релиза и недавно была снова запущена, интегрируя больше экспериментальных изменений непосредственно в основной режим
  • режим BR Solos для Redsec
  • создание новых сценариев для будущих сезонов
  • не исключено, что вертолет AH-6 Little Bird появится во втором сезоне

По итогам 2025 года, разработчики отметили, что в Battlefield 6 и Redsec было сыграно более 1,7 млрд матчей, а суммарно геймеры потратили 383,5 млн часов. Было совершено 12,4 млрд убийств и 871 млн воскрешений.

Самым популярным классом стал инженер - его выбрали 28% игроков, поддержка - 27%, штурмовик - 26%, разведчик - 19%.

Совершено более 300 млн убийств из дробовика, более 2 млн игроков использовали дефибрилляторы, уничтожено 102 млн вертолетов и самолетов, 18 млн танков были разбиты инженерами в одиночку.

Больше о новшествах, заготовленных для Battlefield 6, разработчики обещают рассказать уже в 2026 году.

21
5
Комментарии:  5
WerGC

прошел кампанию больше не интересна

6
thepost

Когда же они наконец добавят поддержку русского языка в игру?

2
SEAL-KillerXXL

Читеров они видимо уже побороли, ага.

1
sa1958

Ну и хорошо.

enigmahas

А что насчет прохождения урона ?