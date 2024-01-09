Baldur's Gate 3 получает первый хотфикс в 2024 году со множеством исправлений и улучшений

Разработчики из Larian Studios достаточно быстро вернулись с новогодних каникул и оправились после долгих зимних праздников. Команда возвращается к созданию будущих проектов, а также продолжает работать над улучшением шумного в прошлом году Baldur's Gate 3. Пошаговая ролевая игра сегодня получает уже 16-й хотфикс, который привносит масштабные исправления.
Несмотря на то, что обычно хотфиксы посвящены решению небольшого количества проблем, новое обновление для Baldur's Gate 3 по своему содержанию оказалось внушительным. Патч устраняет множество известных ошибок, проблем и сбоев, о которых ранее сообщали игроки. В свежей версии проекта игроки смогут получить доступ к некоторым квестовым предметам на месте.
Вот список некоторых исправлений в 16-м хотфиксе:
- Функция кросс-сохранений больше не будет синхронизировать сохранения модов, так как они не могут быть доступны консольным игрокам.
- В список Waypoints добавлены категории, группирующие Waypoints по местоположению.
- Теперь вы сможете получить доступ к некоторым квестовым предметам на месте, даже если они находятся в сундуке в лагере или в инвентаре компаньона, который ждет в лагере.
- В Эпилоге добавлена пара моментов.
- Карлах теперь получает свою сцену независимо от того, является ли она аватаром или компаньоном.
- Уилл теперь будет правильно следовать за Карлах.
- Исправлен сброс опции "Скрыть шлем" для компаньонов после сохранения и загрузки.
- У Касадора теперь есть Легендарное действие в зависимости от . Чем больше у него их, тем больше.
- Исправлено несколько проблем, связанных с появлением текстур низкого разрешения после длительного времени игры.
- Исправлена визуальная ошибка, из-за которой некоторые двери после разрушения появлялись вновь на короткое время.
- Исправлено внезапное завершение диалога Гейла при просьбе поцеловать его.
С полным перечнем исправлений можно ознакомиться на странице разработчиков.Также разработчики сообщили, что работают над тем, чтобы будущие обновления для Mac выходили одновременно с их версиями для ПК. Baldur's Gate 3 доступна для игры также на консолях, где обновление уже доступно для игры.
Когда уже копепастеры начнут читать что они копируют ? Или на таком языке разговаривают?
У Касадора теперь есть Легендарное действие в зависимости от . Чем больше у него их, тем больше. -_- дети как всегда заминусуют(или терпилы)... думают сделал на о.... и справился? За такую чушь нужно уже наказывать, задолбали гонятся за очками...
Скажут - ну извини, чтот гугол так переводит)
красавчики
Опять двадцать пять.
Глиномесы в восторге!!!
А ты придурок.
Хорошо, что подобные игроделы не выпускают автомобили. Поскольку даже до 10-го хот фикса или патча "счастливый автовладелец" дожил бы с вероятностью 1/10 (то руль заклинит, то педаль тормоза отпадёт).
ну нифига ты приплел, дурик
Встал и вышел.
Отзывы автомобилей по браку не считается, да?))