на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 431 оценка

Baldur's Gate 3 получает первый хотфикс в 2024 году со множеством исправлений и улучшений

Gutsz
Новости

Разработчики из Larian Studios достаточно быстро вернулись с новогодних каникул и оправились после долгих зимних праздников. Команда возвращается к созданию будущих проектов, а также продолжает работать над улучшением шумного в прошлом году Baldur's Gate 3. Пошаговая ролевая игра сегодня получает уже 16-й хотфикс, который привносит масштабные исправления.

Несмотря на то, что обычно хотфиксы посвящены решению небольшого количества проблем, новое обновление для Baldur's Gate 3 по своему содержанию оказалось внушительным. Патч устраняет множество известных ошибок, проблем и сбоев, о которых ранее сообщали игроки. В свежей версии проекта игроки смогут получить доступ к некоторым квестовым предметам на месте.

Вот список некоторых исправлений в 16-м хотфиксе:

  • Функция кросс-сохранений больше не будет синхронизировать сохранения модов, так как они не могут быть доступны консольным игрокам.
  • В список Waypoints добавлены категории, группирующие Waypoints по местоположению.
  • Теперь вы сможете получить доступ к некоторым квестовым предметам на месте, даже если они находятся в сундуке в лагере или в инвентаре компаньона, который ждет в лагере.
  • В Эпилоге добавлена пара моментов.
  • Карлах теперь получает свою сцену независимо от того, является ли она аватаром или компаньоном.
  • Уилл теперь будет правильно следовать за Карлах.
  • Исправлен сброс опции "Скрыть шлем" для компаньонов после сохранения и загрузки.
  • У Касадора теперь есть Легендарное действие в зависимости от . Чем больше у него их, тем больше.
  • Исправлено несколько проблем, связанных с появлением текстур низкого разрешения после длительного времени игры.
  • Исправлена визуальная ошибка, из-за которой некоторые двери после разрушения появлялись вновь на короткое время.
  • Исправлено внезапное завершение диалога Гейла при просьбе поцеловать его.

С полным перечнем исправлений можно ознакомиться на странице разработчиков.Также разработчики сообщили, что работают над тем, чтобы будущие обновления для Mac выходили одновременно с их версиями для ПК. Baldur's Gate 3 доступна для игры также на консолях, где обновление уже доступно для игры.

20
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
Ang Dark

Когда уже копепастеры начнут читать что они копируют ? Или на таком языке разговаривают?

У Касадора теперь есть Легендарное действие в зависимости от . Чем больше у него их, тем больше. -_- дети как всегда заминусуют(или терпилы)... думают сделал на о.... и справился? За такую чушь нужно уже наказывать, задолбали гонятся за очками...

10
kolinmah

Скажут - ну извини, чтот гугол так переводит)

1
Zlobin_Evgeny

красавчики

1
Nephth Renar
Карлах

Опять двадцать пять.

0
Авраам Линкольн
Исправлено внезапное завершение диалога Гейла при просьбе поцеловать его.

Глиномесы в восторге!!!

-13
Nesh22GolgJR

А ты придурок.

0
Никому ничего

Хорошо, что подобные игроделы не выпускают автомобили. Поскольку даже до 10-го хот фикса или патча "счастливый автовладелец" дожил бы с вероятностью 1/10 (то руль заклинит, то педаль тормоза отпадёт).

-37
Rus1cK

ну нифига ты приплел, дурик

7
TRADS80

Встал и вышел.

5
Nomen Ipsum

Отзывы автомобилей по браку не считается, да?))

2