Baldurs Gate 3 получила двадцать первый хотфикс с разнообразными исправлениями

Для Baldur's Gate 3 был выпущен хотфикс под номером 21, в котором исправлено множество ошибок, сбоев и глюков. Larian Studios внесла ряд изменений в пользовательский интерфейс и геймплей. С полным списком изменений и исправлений вы можете ознакомиться вот здесь.
Свежий патч возвращает возможность отправлять предметы товарищам по лагерю, находясь вне лагеря. Проще говоря, во время приключений вы можете отправлять ненужные вам предметы спутникам, оставшимся в лагере. Работы над поведением Минтары продолжаются, так как, похоже, дроу сталкиваются с множеством проблем, теперь, когда все больше людей узнают, как можно завербовать ее без лишних убийств.
Baldur’s Gate 3 уже вышла на ПК, Mac, PS5 и Xbox Series X|S.
C Минтарой сами себе головняк сделали разрабы. Добавили бы какое-то супер сложное убеждение чтобы склонить её на добрую сторону и дело с концом.