Baldur's Gate 3 получила новый трейлер в честь раннего доступа на консолях PlayStation 5

Начиная с сегодняшнего дня, субботы 2 сентября, все покупатели Digital Deluxe и очень дорогого коллекционного издания Baldur's Gate 3 могут получить ранний доступ к колоссальной ролевой игре студии Larian на PlayStation 5, о чем бельгийские разработчики напомнили в специальном релизном трейлере.
Ролик от команды Larian погружает нас в фэнтезийную атмосферу Забытых Королевств, чтобы дать нам представление о гигантском игровом, сюжетном и содержательном опыте, который обещает PS5-версия Baldur's Gate 3.
Официальный запуск Baldur's Gate 3 на PS5 намечен на 6 сентября, а на Xbox Series X|S шедевр Larian появится позже (но в любом случае до конца 2023 года). Прежде чем оставить вас в компании главных героев нового ролика, напомним, что вот здесь вы можете прочитать нашу рецензию на Baldur's Gate 3.
Всех владельцев PS5 поздравляю ! 🍻
На гейпаде очень хорошо играется)
P.S. И этот релиз ЯВНО лучше чем...
Выбирай правильно))
Не совсем правильное сравнение. Слева это обычные неписи на которых в основном ложат болт. Насчёт того, что справа не скажу, т.к. не играл в балду, но с виду они больше походят на сюжетных или каких-нибудь важных неписей, которые и в старфилде проработаны намного лучше рандомов с улицы.
Впрочем, удобная пикча ведь создана накидать какуни на вентилятор, ничего нового.
в Старфилд только при открытии диалогового окна лица +- норм прорисовываются, но даже так лицевые анимации просто ужасны.
В Baldur's gate 3 все персонажи красиво выглядят, даже болванчики, которые в городе для антуража.
Игра Топ 👍👍👍
Завидую игрокам PS5, стереть бы себе память и начать сначала.)