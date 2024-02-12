Baldur's Gate 3 получила в Steam полмиллиона отзывов, 96% из которых положительные

Ролевая игра Baldurs Gate 3 от Larian Studios чрезвычайно популярна, но насколько? Веха, пройденная в Steam, безусловно, рисует положительную картину. Стало известно, что игра получила колоссальное количество проверенных пользовательских отзывов в Steam, составляющее ровно 500 048 на момент написания этой статьи. 96% из них положительные, что дало игре желанный рейтинг «исключительно положительные» на платформе.
Директор издательства Майкл Даус отметил это достижение в X (ранее Twitter), а также поблагодарил команду сообщества Larian.
Спасибо за более чем 500 000 обзоров в Steam. Безумная цифра. Помню, лет 9 назад или около того я смотрел на игры с таким количеством обзоров и думал, насколько это безумие. Теперь, когда мы достигли этой цифры, все, о чем я могу думать, это… черт возьми, спасибо нашей команде сообщества.
Baldur’s Gate 3 была запущена в Steam в августе 2023 года после примерно трёх лет раннего доступа, за ней последовал релиз для PS5 в сентябре и, наконец, запуск на Xbox Series X|S в декабре. Игра сразу впечатлила многих своим геймплеем, свободой действий, сюжетом и многим другим.
До набега челов, которые будут писать про гомосексуализм и повестку 3... 2... 1...
Это как в последнем Пасфайндере) Все только и делали,что писали одно и тоже про лесбийскую пару в начале игры) Потому что дальше никто не проходил и даже не собирался))
Ну как показывает практика, сейчас это и не нужно, просто ставишь фоном ютуб канал какого-нибудь очередного "эксперта" и "лидера мнений", а потом повторяешь его слова в комментах :)
И это не только с играми работает)
Ну что поделать, если ты латентный и всё принимаешь :))
Здорово. Имхо игра действительно стоящая.
Вот что бывает когда игры делают не только ради прибыли, но и для игроков , при этом создатели любят свое творение и чётко знают свою аудиторию и её желания.
Вот мне интересно а сколько копий продано ?,что то разрабы молчат о цифрах
Хорошей игре-хорошие отзывы!
Очень рад за larian первая игра проходя которую, уже думал как буду начинать следующее прохождение и так 4 раза, жду следующее их творение.
Купил на зимней распродаже. Опробую, когда не во что играть будет.
А это броня есть в игре ? Вроде в первый раз вижу....
Латный доспех +1 или +2 уже не помню. Есть в более поношенной вариации как Доспех Черного стража.
В советское время проводился эксперимент, где группу детей подговаривали сказать что каша сладкая, несмотря на то что в ней была куча соли, а потом запускали ничего не знающего ребёнка и когда ему последнему давали попробовать кашу, то он вместе со всеми отвечал что она сладкая. Это называется инфантильный конформизм.
Когда человек совсем не думает головой и говорит, что солёное это сладкое потому, что все так сказали. Но в том случае это были дети, а в нашем случае взрослые люди и мы на примере БГ3 видим как 450к человек буквально похавали солёной каши и написали, что она сладкая.
Это шок просто. Ребята, вы сами то в игру играли? Вы её видили? Вы анализировали ей составные части?
Как можно игнорировать ТАКОЕ ОГРОМНОЕ КОЛИЧЕСТВО ПОВЕСТКИ?
Как можно игнорировать преступно лёгкий геймплей?
Как можно игнорировать ложь насчёт вариативности и 100500 концовок?
Как можно игнорировать невероятную забагованность проекта и паршивую оптимизацию?
Как можно игнорировать устаревший графоний?
Как можно игнорировать примитивный сюжет?
Все остальные игры справедливо были уничтожены за эти проблемы в куда меньшем масштабе, а тут нате 96% положительных.
Это просто абсурд....
Почему ты так уверена что ты прав ? Мне если что не надо писать "минусы" игры я могу точно так же написать "плюсы" игры . Я хочу конкретно знать почему твоя "правота" верна а других людей нет .
Потому что каждый пункт может с легкостью быть подтверждён с помощью фактов, логики и визуальной информации.
На ютубе куча адекватных разборов почему и игра повесточная, и почему боёвка сосёт, и почему линейная невероятно.
шизоид detected =) отрицает адекватность =))))
земля плоская ?? билл гейтс плохой ?? аниме хорошо ?? старфилд хорошая игра дайте игре раскрыться . егор крид ганста реппер .
додик покажи еще игру на 96% на 500к
ДАЙТЕ ВКУСИТЬ шедевров
Эххххх....Я же сказал не надо мне писать то что в игре "минусы". Я хочу конкретно знать почему конкретно ты прав а человек который говорит что игра хорошая не прав.
На ютубе если что есть куча и адекватных разборов почему игра хорошая и почему она заслужила титул игры года.
Так что я повторю вопрос : почему конкретно ты прав а человек который говорит что игра хорошая не прав ?
за графику могу сказать что там в целом нормальная графика не вызывающая сильного зуда но супертехнологичной она не является.
сложность варьируется я бы наверно даже сказал что местами сложновато.
Цвет настроения ,красный)
Ты наверное всем и в каждой теме этот ролик показываешь? Фетиш что ли такой?
Да так чисто потроллить,не принимай близко к сердцу)Пару раз,ещё закину в новости по бг3 и успокоюсь)
Ну так обычно малолетние дети делают, а когда им про это говорят они бегут стучать, ну как ты в общем.
Так система dnd параша полная, куда лучше групс. Система в которой ты можешь выкинуть единицу на казалось бы сто процентном муве и словать кал ну это трешш полный и контрится полуросликом вначале только хах
Сформулируй мысль нормально,куда бегут стучать?
Но не 100%! значит не лучшая! да и как игра с видом от третьего лица и кубиками может быть лучшей!?)))
Нет в мире 100% игр, а 96% с десяток может наберётся, так что да балдур одна из лучших игр
А меня игра разочаровала по всем перечисленным пунктам и многим другим. В сравнении с азиатскими RPG играми, здесь в балдуре сюжет очень слабенький и плохо написанный(хотя для западных игр даже такой сюжет неплохо смотрится), а свобода действий ограничивается раздражающим кубиком - от игрока свобода выбора никак не зависит. Как кубик порешает, так и будешь играть. Честное слово, лучше бы вместо иллюзии выбора по кубику сделали бы мощную линейную историю. Тогда всё гораздо лучше и качественнее вышло бы по итогу.
Впечатлила разве что графика. Графон здесь весьма годный. Жаль, что с таким хорошим графоном игра не имеет нормальной камеры от третьего лица.
Уровень положительных отзывов, конечно же, весьма впечатляет и очень удивляет, учитывая огромное количество недостатков игры, мешающих получать удовольствие от игрового процесса. Я ожидал максимум 60-70% положительных. Но никак не ожидал 96%. Я удивлён столь оглушительному успеху этой игры, мягко говоря.
Свобода выбора это не только выбор реплик и элемент случайности в виде упомянутого кубика , это количество вариантов прохождения крестов ,а так же количество путей достижения целей , а с этим у игры полный порядок.
Лечись
На самом деле, вариативным кажется только первый акт. Я сам в игре более 300 часов просидел. Если первый акт позволяет тебе буквально насладиться вариантами событий, то дальше коридор возможностей заметно уже.
К примеру. Наш герой пытается спасти себя от червяка. Ему попадаются друиды, тифлинги, гномы, дворфы и ты выбираешь какими путями идти к этому. Хочешь устрой геноцид в поисках лекаря, хочешь заигнорь все события и просто топай через перевал и топай к лунным башням. Но после входа в тёмные земли начинается контент без разнообразия. Мы не можем заигнорить Кетерика, мы не можем заигнорить храм Шар. Мы не можем оставить разборки Арфистов и армии Кетерика на своё развитие. Даже при попытке перейти земли на своих двоих, мы встречаем армию, но попытаться с ними подраться нам не дают. Тоже самое в третьем акте, тебя искусственно якобы Абсолют становится слишком сильна и берет тебя под контроль. Хоть 2й акт мой самый любимый на серьезность событий и раскрытие спутников, но в плане вариаций, как и третий, он слабоват.
ждем когда final fantasy 7 выйдет и ты будешь кричать что это 96% а там будет 60+ =)))
и непонятно как у таких додиков как ты мир не меняется под давлением объективных фактов . камера от 3 лица плоохая =)))) смех короче . мощная линейная история ))) как в ведьмаке?? где карта с вопросиками ?? и доской заданий ??
то что тебе было сложно не означает что игра плохая . лучше прекращай хавать аниме кал и иди на работу .