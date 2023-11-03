Baldur's Gate 3 в 3-й раз подряд стала самой популярной игрой месяца в Steam Deck

На Steam Deck было выпущено множество игр, и теперь мы можем увидеть, в какие именно играли больше всего в прошлом месяце. Недавно Valve опубликовала список самых популярных игр октября 2023 года. Baldur’s Gate 3 лидирует в верхней части списка, но мы видим и несколько замечательных дополнений к этому списку, например, Diablo 4.
В списке было много изменений, но особенно здорово видеть появление Monster Hunter: World. И даже несмотря на свою производительность, Starfield все еще находится на довольно высоком месте.
Ну блин, это единственная игра с норм сюжеткой в новом исполнении.
Я в другие игры вообще сейчас не могу играть из-за балдурки. Разве что в первый стронхолд залип, но это уже шедевр классики...
Жаль что другие разрабы назвали эту игру аномалией и нормальные игры делать не собираются.
После Балдура такая же фигня. Но я залип сейчас в "The Walking Dead: The Telltale Definitive Series" Раннее в игру не играл и не спойлерил её себе по игре одни ток эмоции идут. Между ними прохожу ещё "Dragonheir: Silent Gods" и 6 числа будет ждать меня "swtor с новым сюжетом и контентом" Есть чем заняться. )
ПЛЮСУЮ👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍💪
А разве могло быть иначе с топчиковой игрой, которая является религией пека гейминга? ☝️☝️☝️😇