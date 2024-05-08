Глава издательского подразделения студии Larian Studios опроверг слухи о выходе Baldur's Gate 3 на iPad Pro и iPhone

Первое крупное мероприятие Apple в 2024 году прошло, и на нем были показаны новый iPad Pro и мощный чип Apple M4. Хотя новейшие технологии открывают множество возможностей, запуск Baldur's Gate 3 на новых устройствах Apple не входит в их число.
После презентации один из обозревателей Apple и Android напомнил, что Baldur's Gate 3 "может выйти в начале 2025 года для iPad Pro и, возможно, iOS", таких как iPhone 15 Pro и 16 Pro.
Хотя ставки были осторожными, руководитель издательского подразделения студии Larian Studios Майкл Даус быстро вылил ушат холодной воды на этот слух, заявив, что "источник дурачок". Тем не менее, это не означает, что Даус не был впечатлен техникой Apple. Он отвечает на вопрос другого фаната, который спрашивает, сможет ли телефон на iOS запустить Baldur's Gate 3.
Я всего лишь парень из издательства, но техника Apple неизменно производит на меня впечатление. Это дико. Но я не в курсе событий. Однако их инженеры явно лучшие в своем классе. M1 был космическим дерьмом. Продолжает впечатлять
Вот так вот. Техника Apple - это хорошо, но появление Baldur's Gate 3, похоже, произойдет не скоро.
Айфонщикам конечно могут завести шикарный БГ3, но в POTATO MOD =)
Клоун. Оскорбил, оправдался и подлизнуть не забыл... Представляю как этот забагованый лагающий высер без норм графики там бы запускался... через пень колоду в мыле. Хотя по идеи такие графоманские безгеймлейные визуальные новеллы как раз для мобилок подходят. Для того чтобы проскипать унылые кринжовые диалоги, много мощности не нужно.