на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 699 оценок

Larian рекомендует вручную обновить Xbox, чтобы не допустить проблем с сохранениями в Baldur's Gate 3

Procy_on
Новости

Larian сообщила, что игроки на Xbox должны вручную обновить свои консоли, чтобы избежать случаев, когда при сбоях в Baldur's Gate 3 исчезают файлы сохранений.

Larian сделала это сегодня, опубликовав сообщение на X, в котором студия сообщила, что выпустила небольшое обновление для Baldur's Gate 3 на Xbox, содержащее "исправления стабильности".

Мы знаем о том, что сохранения исчезают после сбоя. Обновление доступно на Xbox и поможет решить некоторые из этих проблем, пожалуйста, обновите свой Xbox вручную через системное меню.

Пока неясно, в чем причина сбоев в игре и почему страдают файлы сохранений. Однако тот факт, что сама Xbox, судя по всему, выпустила системное обновление для решения этой проблемы, весьма интересен - и, возможно, говорит о важности Baldur's Gate 3 для консоли.

6
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Usurper

Бокс не обновляется "немножко", последний раз системная обнова была на прошлой неделе, видать те у кого проблемы просто не обновляли систему.

0
QuelledWeir

Автор херню написал, обновление вышло для игры, а не Xbox специально выпустил обновление консоли

0
SoRaS3

Классная тема у Майков.. то обнови ПК, то обнови Хбокс..

0