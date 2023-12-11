Larian рекомендует вручную обновить Xbox, чтобы не допустить проблем с сохранениями в Baldur's Gate 3

Larian сообщила, что игроки на Xbox должны вручную обновить свои консоли, чтобы избежать случаев, когда при сбоях в Baldur's Gate 3 исчезают файлы сохранений.
Larian сделала это сегодня, опубликовав сообщение на X, в котором студия сообщила, что выпустила небольшое обновление для Baldur's Gate 3 на Xbox, содержащее "исправления стабильности".
Мы знаем о том, что сохранения исчезают после сбоя. Обновление доступно на Xbox и поможет решить некоторые из этих проблем, пожалуйста, обновите свой Xbox вручную через системное меню.
Пока неясно, в чем причина сбоев в игре и почему страдают файлы сохранений. Однако тот факт, что сама Xbox, судя по всему, выпустила системное обновление для решения этой проблемы, весьма интересен - и, возможно, говорит о важности Baldur's Gate 3 для консоли.
Бокс не обновляется "немножко", последний раз системная обнова была на прошлой неделе, видать те у кого проблемы просто не обновляли систему.
Автор херню написал, обновление вышло для игры, а не Xbox специально выпустил обновление консоли
Классная тема у Майков.. то обнови ПК, то обнови Хбокс..