Larian Studios представила очередной хотфикс для Baldur's Gate 3

Хотя бельгийский разработчик усердно занимался улучшением своей последней игры с тех пор, как ее версия для ПК вышла на рынок в начале августа, в последующие месяцы его усилия по разработке после запуска стали еще более интенсивными. Во многом потому, что после выхода портов Baldur's Gate 3 для Xbox Series X/S и PS5 у Larian осталось три версии игры, которые нужно было поддерживать.

Тем не менее, студия не сбавляет темп выпуска обновлений, о чем свидетельствует недавнее появление пятнадцатого хотфикса для Baldur's Gate 3. Одним из основных улучшений стали коррекции в области визуальной составляющей персонажей: ранее из-за ошибки могли появляться "ямы плоти" вместо глаз на растянутых лицах. Также следует отметить, что японский язык теперь доступен на ПК через Steam и на PlayStation 5 в Японии.

Одним из основных улучшений стали коррекции в области визуальной составляющей персонажей: ранее из-за ошибки могли появляться "ямы плоти" вместо глаз на жутко растянутых лицах. Также следует отметить, что японский язык теперь доступен на ПК через Steam и на PlayStation 5 в Японии.

Кроме того, в патче были внесены исправления множества небольших багов, включая проблемы при загрузке сохранений при изменении используемых модификаций. Полный список изменений доступен на странице игры.

Baldur’s Gate 3 доступно на PC, PS5 и Xbox Series.