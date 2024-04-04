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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 12 265 оценок

Larian Studios выпускает исправление для Baldur's Gate 3, продолжая устранять распространенные проблемы

KAMA33
Новости

Larian Studios выпустила исправление для Baldur's Gate 3, исправляющее один распространенный сбой, а также решающее проблемы с производительностью, от которых страдали многие игроки Mac. С момента своего выпуска в августе прошлого года Baldur's Gate 3 остается одной из самых популярных игр на рынке, и это последнее обновление делает ее немного лучше.

Несмотря на недавние новости о том, что Baldur's Gate 3 не получит никаких DLC, Larian Studios продолжает предоставлять игре различные патчи. Учитывая намерение Larian Studios отказаться от Baldur's Gate 3, неясно как долго будут продолжаться эти патчи, но, будем надеяться, поддержка продолжится еще какое-то время.

28
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Кей Овальд

Я надеюсь, что они уже закончат и можно будет играть в максимально улучшенную версию, а не ждать непонятно сколько.

2
Dark1994

Мне кажется патчи будут до 30 фикса.

1
Товарищ Марик

Лариан долго поддерживают свои игры, 1-2 года

0