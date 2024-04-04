Larian Studios выпускает исправление для Baldur's Gate 3, продолжая устранять распространенные проблемы

Larian Studios выпустила исправление для Baldur's Gate 3, исправляющее один распространенный сбой, а также решающее проблемы с производительностью, от которых страдали многие игроки Mac. С момента своего выпуска в августе прошлого года Baldur's Gate 3 остается одной из самых популярных игр на рынке, и это последнее обновление делает ее немного лучше.
Несмотря на недавние новости о том, что Baldur's Gate 3 не получит никаких DLC, Larian Studios продолжает предоставлять игре различные патчи. Учитывая намерение Larian Studios отказаться от Baldur's Gate 3, неясно как долго будут продолжаться эти патчи, но, будем надеяться, поддержка продолжится еще какое-то время.
Я надеюсь, что они уже закончат и можно будет играть в максимально улучшенную версию, а не ждать непонятно сколько.
Мне кажется патчи будут до 30 фикса.
Лариан долго поддерживают свои игры, 1-2 года