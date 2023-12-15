Larian Studios выпустила новый хотфикс для Baldur's Gate 3

Larian Studios выпустила свежий, уже четырнадцатый, хотфикс для своей грандиозной ролевой игры Baldur’s Gate 3, в рамках которого были устранены несколько сбоев и ошибок, включая проблемы, связанные с облачной синхронизацией на Xbox. Кроме того, добавлен пятый патч для версии игры на Mac.С небольшим списком изменений вы можете ознакомиться здесь.
Студия продолжает активную работу над дополнительными обновлениями и исправлениями для игры, но на данный момент подробности о предстоящих изменениях остаются под покровом тайны.
Baldur’s Gate 3 доступно на PC, PS5 и Xbox Series.
Вот бы на Мак тоже выходили. Играем с другом, он на Маке, две недели ждем обновления №5)
Прекрасная поддержка игры! =)
блин, почините Минатуру, которую дали возможность спасти не разваливая рощу!