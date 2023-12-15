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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 9 788 оценок

Larian Studios выпустила новый хотфикс для Baldur's Gate 3

butcher69
Новости

Larian Studios выпустила свежий, уже четырнадцатый, хотфикс для своей грандиозной ролевой игры Baldur’s Gate 3, в рамках которого были устранены несколько сбоев и ошибок, включая проблемы, связанные с облачной синхронизацией на Xbox. Кроме того, добавлен пятый патч для версии игры на Mac.С небольшим списком изменений вы можете ознакомиться здесь.

Студия продолжает активную работу над дополнительными обновлениями и исправлениями для игры, но на данный момент подробности о предстоящих изменениях остаются под покровом тайны.

Baldur’s Gate 3 доступно на PC, PS5 и Xbox Series.

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3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AndoMikl

Вот бы на Мак тоже выходили. Играем с другом, он на Маке, две недели ждем обновления №5)

4
Alex_3576

Прекрасная поддержка игры! =)

1
LogicDisciple

блин, почините Минатуру, которую дали возможность спасти не разваливая рощу!

1