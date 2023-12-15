Baldur's Gate 3: Larian планирует больше обновлений и, возможно, даже новые расы

Судя по всему, Larian Studios по-прежнему намерена поддерживать Baldur's Gate 3 в течение длительного времени новыми обновлениями, которые не только сгладят недостатки игры, но и введут новые элементы, которые также могут включать в себя новые игровые расы.

Подтверждение пришло во время прямой трансляции на официальном канале Xbox, в ходе которой сценарист Адам Смит сообщил, что у студии есть дальнейшие планы относительно обновлений Baldur's Gate 3. Очевидно, что студия хочет сохранить максимальную конфиденциальность в отношении того, какие сюрпризы могут ожидать игроков, например, как это произошло с последним обновлением, в котором был добавлен новый эпилог. Когда его спросили, есть ли среди них дополнительные игровые расы в дополнение к уже присутствующим 11 расам, Смит ответил, что конкретных планов в разработке нет, но это не тот случай, который он исключает априори.

«У нас в Larian Studios запланировано еще больше обновлений, но мы еще не закончили», — сказал Смит. «В настоящее время у нас нет конкретных планов по созданию новых рас, но мы не говорим «нет».

Несколько дней назад наконец-то появилась версия Baldur's Gate 3 для Xbox Series X|S, которая теперь доступна в магазине Xbox. В первые месяцы 2024 года игра также выйдет в физическом издании Deluxe Edition для консолей и ПК, с очень богатым контентом и в целом по скромной цене.