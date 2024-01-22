Моддер добавил в Baldur's Gate 3 новую полноценную расу фей

Для Baldur's Gate 3 состоялся выход крупной модификации, которая привлекла внимание многих пользователей: моддер labotor смог добавить в игру новую играбельную расу фей.
Несмотря на то, что это одна из версий модификации, она уже позволяет довольно сильно кастомизировать свою фею (или фея): на выбор игроку предоставляются три лица для каждого пола, десятки вариаций рогов, и можно изменить даже цвет и тип крыльев.
Так же у расы есть своя уникальная особенность - фея может недолго летать, если у нее был продолжительный отдых. Кроме того данной расе подвластны заклинания огня. Модификация находится на довольно раннем этапе разработки, поэтому могут встречаться некритичные баги.
Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.
Ждем модов от ловерслаб =)
Будет кому зубы забирать по ночам.
угу, при чем эта фея будет забирать сама какие выберет...
Думаю сначала верхние!
Класс
что в них полноценного, если они размером с человека? вот в Aion прикольно было, когда можно была играть за мелкую фигнюшку, которая носится как угорелая...