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Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 829 оценок

Моддер добавил в Baldur's Gate 3 новую полноценную расу фей

AceTheKing
Новости

Для Baldur's Gate 3 состоялся выход крупной модификации, которая привлекла внимание многих пользователей: моддер labotor смог добавить в игру новую играбельную расу фей.

Несмотря на то, что это одна из версий модификации, она уже позволяет довольно сильно кастомизировать свою фею (или фея): на выбор игроку предоставляются три лица для каждого пола, десятки вариаций рогов, и можно изменить даже цвет и тип крыльев.

Так же у расы есть своя уникальная особенность - фея может недолго летать, если у нее был продолжительный отдых. Кроме того данной расе подвластны заклинания огня. Модификация находится на довольно раннем этапе разработки, поэтому могут встречаться некритичные баги.

Скачать модификацию можно бесплатно с нашего сайта.

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Комментарии: 6
Ваш комментарий
Kvizac Haderah

Ждем модов от ловерслаб =)

2
alexhistory

Будет кому зубы забирать по ночам.

0
LogicDisciple

угу, при чем эта фея будет забирать сама какие выберет...

1
alexhistory LogicDisciple

Думаю сначала верхние!

0
tahazz

Класс

0
LogicDisciple

что в них полноценного, если они размером с человека? вот в Aion прикольно было, когда можно была играть за мелкую фигнюшку, которая носится как угорелая...

0