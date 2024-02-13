Новый крупный патч для Baldur's Gate 3 мог выйти на 14 февраля, но из-за "удачного" комментария его могли перенести

Бельгийские разработчики из студии Larian недавно анонсировали выход первого масштабного обновления для Baldur's Gate 3 в 2024 году. Пошаговая ролевая игра должна получить уже шестое по счету полноценное обновление со множеством исправлений, улучшенными анимациями поцелуев и прочим. Выход обновления был запланирован на эту неделю, и, скорее всего, разработчики хотели выпустить его 14 февраля, одновременно отметив праздник День святого Валентина. Однако теперь релиз патча находится под угрозой из-за одного очень удачного комментария.

Практически сразу после выхода нового крупного патча для Baldur's Gate 3 в социальных сетях принялись активно обсуждать его содержимое и точную дату выхода. Судя по последующей реакции разработчиков, первой дату выхода обновления угадала художница под ником dyingnome. Она предположила, что шестое обновление выйдет 14 февраля и улучшенные поцелуи в игре будут доступны в игре на День святого Валентина в качестве особого подарка от разработчиков. Представители Larian Studios неожиданно отреагировали только на этот комментарий, оставив мем с рассерженным пингвином и надписью "Что ж, теперь я не буду этого делать". После этого разработчики еще несколько раз повторили, что намеренно не станут выпускать обновления в этот день.

Насколько правдивыми окажутся слова разработчиков из Larian, где любят подшутить над игроками, узнаем уже скоро. Вероятнее всего, авторы Baldur's Gate 3 все же выпустят обновление в течение нескольких дней.