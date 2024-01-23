на главную
об игре
Baldur's Gate 3 06.10.2020
Ролевая, Пошаговая, Вид сверху, Фэнтези
9.4 10 843 оценки

Обновление для PS5-версии Baldur's Gate 3 исправляет ошибку 544 с невидимыми файлами сохранений

Procy_on
Новости

Сегодня Larian Studios выпустила новый патч для PS5-версии своей суперпопулярной ролевой игры Baldur's Gate 3, устраняющий довольно коварную проблему на консоли.

Не только у игроков Xbox были проблемы с файлами сохранений, и в сообщении в X объясняется, что у тех, кто получил ошибку 544 на PS5, возможно, невидимые файлы сохранений держат в заложниках их хранилище.

Новый патч делает эти файлы видимыми, и теперь их можно удалить.

Вот что нужно сделать, чтобы удалить надоедливые файлы с вашего SSD.

  • Обновите игру новым патчем
  • Перейдите к пункту "Загрузить игру" в меню игры.
  • Просмотрите старые сохранения, которые могли быть невидимыми
  • Удалите эти старые сохранения
  • Запустите свое основное игровое сохранение

Учитывая, что файлы сохранений Baldur's Gate 3 не так уж малы, тем более если вы находитесь во второй части игры, провести чистку не помешает, а новый патч поможет в этом.

-9
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
VIGITAL ART

Кто там что кукарекал про версию боксовую?А ну да,это другое)

-2