Обновление для PS5-версии Baldur's Gate 3 исправляет ошибку 544 с невидимыми файлами сохранений

Сегодня Larian Studios выпустила новый патч для PS5-версии своей суперпопулярной ролевой игры Baldur's Gate 3, устраняющий довольно коварную проблему на консоли.
Не только у игроков Xbox были проблемы с файлами сохранений, и в сообщении в X объясняется, что у тех, кто получил ошибку 544 на PS5, возможно, невидимые файлы сохранений держат в заложниках их хранилище.
Новый патч делает эти файлы видимыми, и теперь их можно удалить.
Вот что нужно сделать, чтобы удалить надоедливые файлы с вашего SSD.
- Обновите игру новым патчем
- Перейдите к пункту "Загрузить игру" в меню игры.
- Просмотрите старые сохранения, которые могли быть невидимыми
- Удалите эти старые сохранения
- Запустите свое основное игровое сохранение
Учитывая, что файлы сохранений Baldur's Gate 3 не так уж малы, тем более если вы находитесь во второй части игры, провести чистку не помешает, а новый патч поможет в этом.
Кто там что кукарекал про версию боксовую?А ну да,это другое)