По данным Steam, шестой патч для Baldur's Gate 3 может выйти в ближайшее время

Неуловимый шестой патч Baldur's Gate 3, похоже, уже совсем близко, так как Larian начала обновлять бэкэнд в Steam с помощью "release_patch6". Пока неизвестно, когда именно мы получим следующий большой набор улучшений и изменений для Побережья Мечей, но это не мешает игрокам рассказывать о том, что они хотели бы увидеть в дополнении.

За последние пару дней Larian обновила бэкэнд Baldur's Gate 3 в Steam, добавив "release_patch6", то есть то, что разработчики уже делали для каждого из крупных патчей. Это позволяет предположить, что в ближайшие недели мы увидим следующий большой набор улучшений и изменений для ролевой игры.

Многие хотят, чтобы в BG3 появилась система трансмогов, позволяющая хорошо выглядеть и при этом иметь высокие статы. Возможно, до выхода патча №6 мы даже получим еще одно небольшое обновление вслед за хотфиксом №17 для Baldur's Gate 3, но это уже зависит исключительно от самой Larian.

Для справки: пятый патч для Baldur's Gate 3 вышел в четверг 30 ноября 2023 года, а изменения в системе обновления, помеченные как "release_patch5", появились в пятницу 17 ноября, то есть чуть менее чем за две недели до релиза. Это не означает, что мы обязательно увидим шестой патч в ближайшие две недели, но это наглядно свидетельствует о том, как Larian ведет подготовку к таким крупным обновлениям в бэкенде Steam, и показывает, что в данный момент команда уже готовится к выходу патча 6, независимо от того, что он может содержать.