Прогноз: общие продажи GTA 5 уже в мае достигнут рекордных 200 миллионов копий

Игры с открытыми мирами от Rockstar Games всегда пользовались невероятным успехом у игроков, демонстрируя отличные продажи. Главным хитом студии по-прежнему остается культовая GTA 5. С 2013 года криминальный экшен разошелся тиражом в 195 миллионов копий по всему миру, показывая рекордную выручку для разработчиков. Несмотря на свой приличный возраст, доход от игры даже не собирается падать, и уже в мае проект может преодолеть еще одну важную веху продаж.

Как отмечают профильные игровые аналитики, в этом году GTA 5 ждет очередной успех во время публикации финансового отчета компании. Согласно общим прогнозам, в мае представители Rockstar совместно с Take-Two расскроют новое количество продаж, которое вновь выросло. Если подсчеты аналитиков верны, игра достигнет тиража в 200 миллионов копий, и это без учета отдельной версии игры с онлайн-режимом. Данные касаются исключительно стандартной версии GTA 5 на консолях и ПК.

Несмотря на такие впечатляющие цифры, GTA 5 остается второй прибыльной игрой, уступая песочнице Minecraft, у которой 300 миллионов проданных копий. Однако сместить лидера может GTA 6, которой в первый год продаж уже прогнозируют 100 миллионов.