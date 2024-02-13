Предстоящий патч для Baldur's Gate 3 будет весить 21 гигабайт: появились новые детали обновления

Студия Larian Studios продолжает делиться некоторыми деталями из предстоящего шестого патча для Baldur's Gate 3. Разработчики озвучили еще несколько изменений, которые появятся в обновлении: патч не только исправит ошибки, но и внесет некоторые новшества.
Игроки получат возможность удалить спутника из группы во время диалога с персонажем, на которого они планируют его заменить. Теперь спасброски будут правильно взаимодействовать с определенными пассивными способностями. Камера в автоматически запускаемых диалогах будет акцентировать внимание на персонаже игрока.
Также стало известно, что размер обновления составит 21 гигабайт. Для установки этого патча игрокам на PC и Steam Deck потребуется около 150 гигабайт свободного места. Разработчики рекомендуют после выхода обновления удалить Baldur's Gate 3 и скачать игру заново, чтобы сэкономить место на диске.
Дата выхода шестого патча для Baldur's Gate 3 пока не объявлена, однако обновление обещают выпустить до конца этой недели.
Хоспадибоже, ну наконец-то!
Значит ли это, что теперь диалог будет именно с моим персом, а не с рандомом из пати, кто случайно оказался ближе всех к цели? Хм...
кстати: в каком-то там патче добавили типа возможность помыться в лагере. Так вот, КАК? у меня в лагере только сундук и зеркало интерактивны, больше никаких приблуд нет. Кто знает, как мыться в лагере? (кидание бутылками и вызывание дождя не предлагать - интересует именно опция, про которую говорили разрабы)
Губка вроде нужна
Насколько я знаю, в мире игры где-то можно найти губку и мыло. С их помощью можно очистить персонажа.
губку нашла, и даже какой-то тазик тоже с губками. И даже полотенца подобрала где-то. Уже баню можно строить. А функции всё нет Т_Т
хде мыло-то искать?
Я сам не находил. Слышал просто, что есть такая возможность. А вообще, у меня мод стоит на всякие разные заклинания, среди них есть фокус, который очищает персонажей от грязи и крови.
Просто нажми на губку в инвентаре, персонаж очистится от крови и т.п. По крайне мере у меня так
Особенно мне понравилась фраза: удалить и скачать заново. Ой, чует моя пятая точка, что скорее всего с этим патчем сейвы будут не совместимы и придется сначала, иначе зачем такое предложение
"Камера в автоматически запускаемых диалогах будет акцентировать внимание на персонаже игрока" Что это значит? И как тогда сейчас?
Это значит, что беседовать будут с персонажем игрока, а не с тем, кто ближе. У меня пару раз было, что вроде бы своим персом говорю, а мне Астариона показывают... странное чувство
Вот это удачно я сборку сделал неделю назад
Кажется ещё чуть чуть и можно будет заценить игру.
Ахаха. Игра века блин!. Только не забывайте ее удалять и перекачивать каждую неделю 4 года подряд, ой такой глум :D
Ни чего страшного)
Для современного интернета, это не проблема
Я конечно могу понять суть вашей претензии , но лучше когда авторы продолжают поддерживать игру чем бросают её сразу после выхода в релиз, наоборот несмотря на полный коммерческий и творческий успех - ларианы продолжают работать над проектом , вместо того что бы пилить платные длс или просто стричь деньги с продаж.
это совет для нищебродов с 512 гб памяти
Конечно они будут продолжать допиливать ибо ни одной игры не разу не выпустили готовой. Годами их чинили. Это еще с бейонд дивайнити началось, а эго драконис вроде была первой где они не сделали финал сразу и пилили - пилили... вот до сих пор пилят, ничего не меняется.