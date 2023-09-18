Слух: Baldur's Gate 3 в следующем году может выйти на новой Nintendo Switch

Разной степени достоверности в сети все чаще курсируют слухи о надвигающемся анонсе новой консоли Nintendo Switch. У нас по-прежнему нет официального подтверждения о существовании следующей портативки, но похоже, сегодня была подтверждена первая игра для неё. На новой Nintendo Switch может появиться главный хит этого года — пошаговая ролевая игра Baldur's Gate 3 от Larian Studios.
Разработчики из Larian Studios уже давно исключили релиз Baldur's Gate 3 на текущей версии Nintendo Switch из-за технических ограничений консоли. Однако все может измениться после анонса условной Nintendo Switch 2 с более мощным железом.
На вероятный релиз Baldur's Gate 3 на следующей Nintendo Switch намекают финальные титры игры. Как сообщается, по загадочной причине в них указано имя Эцуши Иидзуки — давно и довольно известного сотрудника Nintendo, известного по Shin Megami Tensei, Xenoblade Chronicles 2 и другим проектам. Larian в титрах выразили ему "особую благодарность" за создание Baldur's Gate 3, однако какая именно роль была отведена ему в разработке игры не раскрывается. Как предполагают фанаты, он помогал разработчикам с версией игры для Nintendo Switch. Это мог быть билд для текущей версии консоли, который мы вряд ли увидим, или для уже следующего поколения приставки.