В новой прошивке для Xbox Series X|S устранена серьезная ошибка в сохранениях Baldur's Gate 3

В сообщении, опубликованном кураторами социальных профилей Larian Studios, представители бельгийской компании предлагают всем, кто столкнулся с ошибкой сохранения Baldur's Gate 3 на Xbox Series X|S, как можно скорее загрузить и установить новую прошивку для консоли Microsoft.

Установка этого "незначительного" апдейта для системного ПО Xbox Series X|S должна начаться уже сегодня, в пятницу 15 декабря: обновление прошивки, на которое ссылается Larian Studios, получило номер 2921, а чтобы убедиться в том, что вы его установили, достаточно зайти в специальное меню, которое можно вызвать на экране из системных опций консоли.

Таким образом, работа, проведенная Microsoft в сотрудничестве с Larian Studios, должна навсегда решить серьезные проблемы, о которых сообщили те, кто, к сожалению, столкнулся с потерей своих сохранений из-за неуказанной ошибки в системе, используемой редмондской компанией для управления облачными сохранениями на платформах Xbox этого и прошлого поколения.

Впрочем, в сообщении Larian Studios не указано, можно ли с помощью исправления восстановить свои сохранения или же, напротив, оно просто закроет изъян, дабы впредь он не появлялся у исследователей Забытых Королевств.