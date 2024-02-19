В последнем крупном обновлении для Baldur's Gate 3 нашли множество ошибок

Не так давно вышло крупное обновление для Baldur's Gate 3, в котором появилось множество нового романтического контента, а также исправлены некоторые ошибки. Однако, устранив некоторые проблемы, оно, похоже, добавило еще несколько, в том числе те, которые могут помешать прохождению сюжета.

На сабреддите Baldur's Gate 3 игроки составляют список всех ошибок, которые они нашли в новом патче. В некоторых случаях он блокирует выполнение некоторых заданий и квестов, а некоторые NPC отказываются перемещаться в другие локации. По словам некоторых игроков, они не могут полностью завершить второй акт.

Этот список, составленный BroGameTime на Reddit, разделяет ошибки по различным актам и квестам. На данный момент складывается впечатление что ошибки, блокирующие прохождение, в основном встречаются перед третьим актом, что создает трудности для тех, кто недавно начал новое прохождение игры. Кроме того, некоторые игроки обнаружили, что не могут взаимодействовать с парой NPC из первого акта.

Также сообщается о множестве проблем, связанных с геймплеем. Для начала игроки сообщают, что в игре отключен мультивыбор предметов, что затрудняет продажу сразу нескольких товаров. Кроме того, похоже, что мы не можем продать все свои товары сразу, а только те, что находятся в инвентаре персонажа, который у нас открыт.

Larian пока не ответила на эти сообщения, но ранее она уже выпускала новые обновления, когда в патче появлялись ошибки, так что мы можем ожидать скорого выхода хотфикса.