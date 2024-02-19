В последнем крупном обновлении для Baldur's Gate 3 нашли множество ошибок

Не так давно вышло крупное обновление для Baldur's Gate 3, в котором появилось множество нового романтического контента, а также исправлены некоторые ошибки. Однако, устранив некоторые проблемы, оно, похоже, добавило еще несколько, в том числе те, которые могут помешать прохождению сюжета.
На сабреддите Baldur's Gate 3 игроки составляют список всех ошибок, которые они нашли в новом патче. В некоторых случаях он блокирует выполнение некоторых заданий и квестов, а некоторые NPC отказываются перемещаться в другие локации. По словам некоторых игроков, они не могут полностью завершить второй акт.
Этот список, составленный BroGameTime на Reddit, разделяет ошибки по различным актам и квестам. На данный момент складывается впечатление что ошибки, блокирующие прохождение, в основном встречаются перед третьим актом, что создает трудности для тех, кто недавно начал новое прохождение игры. Кроме того, некоторые игроки обнаружили, что не могут взаимодействовать с парой NPC из первого акта.
Также сообщается о множестве проблем, связанных с геймплеем. Для начала игроки сообщают, что в игре отключен мультивыбор предметов, что затрудняет продажу сразу нескольких товаров. Кроме того, похоже, что мы не можем продать все свои товары сразу, а только те, что находятся в инвентаре персонажа, который у нас открыт.
Larian пока не ответила на эти сообщения, но ранее она уже выпускала новые обновления, когда в патче появлялись ошибки, так что мы можем ожидать скорого выхода хотфикса.
Как гласит одна из 10 заповедей ИТ шника. Не трогай то, что и так работает. Работает и слава Богу.
Лари уже гениальностью Джереми Клаксона заболели?
Патчи для того и нужны чинить одно ломать другое))
Ну что ж, ждем фикс для патча. Ну так да, с одной стороны плохо, что народ используют как проверку работы, но с другой стороны, или так, или сидеть еще пару лет и то не факт, что все пофиксят, так как игроки - люди такие, как ГМ говорю, даже если ты просчитал 20 вариантов, они найдут 21, который и в голову придти не мог.
К слову, эти проблемы на чистой или при модах?
Чистых
Тут можно сказать, что лучшее враг хорошего или когда во время творческого процесса ты видишь, что нужен финальный штрих, делаешь его, косячишь и работа становится хуже, чем до этого "штриха". Имхо, конечно, но мне в обновлении дико не понравился инвентарь торговли. Цвет другой, плюс этот мульти-инвентарь во время трейда. Можно привыкнуть к этому, конечно, но с каждой обновой уже думаешь забросить игру, пока Винке не осуществит свою задумку полностью и не выпустит финальный патч или ЕЕ издание как с ДОСами. Но игра сама завлекает так, что хрен оторвешься. В последний раз, так уходил в српг только в Драгон Агу, а в предпоследний - Невервинтер найтс 2... Короче, ждем очередного патча.
я так же картину рисовал, почти был готов шедевр, я думал продам за миллиард долларов, но последние мазки всё испортили, пришлось выкинуть.
Ничего удивительного. Так работает современный геймдев и надо понимать, что игра всё ещё разрабатывается. Поэтому не удивительно, что будут проблемы.
В третьем акте спас художника. Поставил патч. И после заглянул в гости на огонек к художнику. Проверить как он. Обноружел труп художника и предполагаю мешочек оставшееся от его жены. Как это понять? Натурально глюк.
Для тех кто не проходил квест с художником дам совет. Сохраняйте игру как можно чаще. Этот дом с квестом самый глючный за все время моей игры в БГ3. Вылитал каждые пять минут.
С каждым "крупным обновлением" Baldur's Gate 3 приближается к созданию нового жанра в мире игровой индустрии - фэнтезийный симулятор трахалок с пошаговыми сражениями.
ээээ, аж 2 сцены с сиськами на 100 часов игры...ну действительно симулятор трахалок
Людям, у которых из всех возможностей игры выделяются лишь "трахалки" (пару эротических сцен на все прохождение и даже в борделе лишь пространное описание процесса без визуализации), секс с друидом в звериной форме и гомосексуализм - стоило бы посетить психолога, а то и психиатра. Цель игры - не перепихон, там как бы про другое сюжет и больше 90% игры вообще никак не связано с сексом.
гоблины в коммах повылазили из своих нор, поражаюсь этим существам XD
Вот реально, каждый раз в коментах и в других местах вижу и слышу о том, насколько разрабы круты что вносят столько исправлений, но на деле, существенных изменений никогда нет, а багов становится лишь больше...
Я не хочу опять начинать этот глупый спор по поводу того, что я не могу понять ВСЕГО БОЖЕСТВЕННОГО ПУТИ БАЛДУРСА.
Меня тут растраивает то, что я хочу поиграть в эту игру ещё раз, когда там исправят многие моменты, но за пять лет, а так же прибавляем сюда многочисленные патчи после выхода - игру даже до нормального состояния не могут довести. И это реально растраивает.
Лариан так любит настольные игры, что считает нормой вовлекать в фикс ошибок игроков ?
Или для него сам процесс всей этой санта-барбары, починили то, сломали это, своего рода игра где он такой гейм мастер чинящий всё что захотят игроки, потому что сам уже не знает что добавить, потому что страшно испортить результат которого уже удалось достичь (
Пингвин сказал что не выкатит патчик с поцелуями на валентинов день... пингвин был не готов xd
Учитывая текущую ситуацию в геймдеве, они по крайней мере достаточно много ошибок фиксят. А идея "вовлекать покупателей в фикс ошибок продукта" та же Майкрософт реализовала в далеком 2014-2015, сократив отдел тестирования своих ОС. Равно как и понятие "патч первого дня", ставшее привычным не Лариан создала.
Патч первого дня так-то не имеет отношения к пользователям.
А для кого этот патч? И почему вообще стал практически нормой, вместо выпуска продуктов, которым не нужен фикс сразу в день релиза, а лишь спустя время после сбора данных? Т.е. нормой стало "да мы в курсе, что у нас в релизной версии косяков полно, щас патч выкатим" (а зачем тогда вы выкатили версию ДО исправления известных ошибок, если знаете и об ошибках и как их исправить?)
Новая функция из патча не работает. Прекрасно...
Вообще смотря на все проблемы этой игры я задаюсь лишь одним вопросом "они хоть что-то правили во время раннего доступа?!".
Да, поправляли свои протёртые штаны на жопе
Какой может быть патч, если во время разработки они скачут на куканах друг-друга?)