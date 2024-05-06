Ветераны ролевых игр высказались о том, как Baldur's Gate 3 повлияла на их подход к собственным играм

Ветераны ролевых игр высказались о том, как Baldur's Gate 3 повлияла (или не повлияла) на их подход к собственным играм.

На круглом столе PC Gamer, посвященном ролевым играм, старших разработчиков со всей индустрии спросили о том, установила ли успешная Baldur's Gate 3 новые стандарты для жанра. Босс Larian Studios и креативный директор игры Свен Винке ответил очень просто: "Я не могу ответить на этот вопрос", но остальные участники дискуссии несколько разделились во мнениях.

Кэрри Патель, игровой директор Avowed и старший нарративный дизайнер многих ролевых игр Obsidian, сказала, что игра "укрепила" философию, которой давно придерживается ее студия, "которая заключается в том, что создание совместных отношений с игроками" "всегда имеет смысл".

Патель объясняет, что такие отношения возникают, если дать игрокам "возможности, которые окупаются, и довериться их творческому потенциалу, чтобы найти эти возможности и использовать их". Патель продолжила, что разработчики "никогда не проиграют, если найдут способы вознаградить своих игроков, найти для них что-то новое и доверить им это" - то, что роднит Baldur's Gate 3 с жемчужинами творчества Obsidian, от Pillars of Eternity до The Outer Worlds.

Адриенн Базир, соло-разработчик прошлогодней инди-игры In Stars and Time, ответила примерно так же, но при этом указала на детективный симулятор Disco Elysium с амнезией как на еще один пример игры, которая не дает вам выбора, основанного на моральной бинарности — выбор не ограничивается простым "хорошо/героично" и "плохо/злодейски".

По словам Базира, и Disco Elysium, и Baldur's Gate 3 предоставляли игрокам "выбор, который был прямо-таки странным...". Базир объясняет, что выход за рамки этой бинарности позволяет игрокам "как бы немного поиграть с окружением", и надеется, что большие и малые разработчики примут подобное мышление.

Ведущий дизайнер квестов Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Сара Грюммер, отреагировала более сдержанно, потому что "Baldur's Gate - это игра по D&D, верно? Так что мы не собираемся кидать кубики в играх, которые мы делаем". Cyberpunk 2 не собирается принимать решения о хедшотах на основе броска кубиков, "но все же есть много хороших вещей, которые можно взять за основу и интегрировать в свой собственный материал", - заявила Грюммер.